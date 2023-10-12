Математик-савант противостоит мафии в новом трейлере сериала «Теория больших денег»

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил свежий трейлер драматического сериала с элементами детектива «Теория больших денег». Сериал выйдет 19 октября, когда на стриминге появятся все серии.

Главный герой — необычайно одаренный математик Михаил Нефедов (Илья Маланин), работающий преподавателем теории вероятности и статистики в университете. У него есть маленький сын, у которого обнаруживается опасное заболевание, для лечения которого требуется огромная сумма денег. Чтобы выйти из положения, Нефедов решает использовать свои математические способности и феноменальную память.

Проведя сложные расчеты, он делает ставку на исход футбольного матча, но проигрывает. Нефедов знает, что ошибиться не мог. Он догадывается, что на результат матча повлияла мафия, занимающаяся букмекерским бизнесом. Нефедов связывается с мафиози и требует свой законный выигрыш, но те ему с угрозами отказывают. Отступать протагонист не намерен, поэтому бросает преступникам вызов, рассчитывая силой своего интеллекта победить физическую силу.

Режиссерами выступили Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Сценарий написала Аксинья Борисова. В основной актерский состав вместе с Маланиным вошли Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов.