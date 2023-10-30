Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» получил нового шоураннера и режиссеров

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» обрел новую творческую команду. Съемки телекомикса начались весной этого года, однако из-за голливудских забастовок работа над проектом была временно приостановлена. Воспользовавшись отведенным временем, чтобы трезво оценить отснятый материал, в Marvel Studios единогласно решили полностью перезагрузить шоу, изменив его творческое направление.

Сейчас студия намерена делать упор на качество, а не на количество, поэтому телекомиксу определили новых режиссеров и шоураннера. Постановкой будут теперь заниматься Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие для MCU две серии «Лунного рыцаря» и все эпизоды второго сезона «Локи» — очевидно, что глава Marvel Кевин Файги доверяет этим постановщикам. Шоураннером же выступит Дарио Скардапейн, ранее работавший над «Карателем» и «Джеком Райаном». Прошлых сценаристов, Криса Орда и Мэтта Кормана, понизили до обычных продюсеров, но какая-то часть отснятого ими материала все-таки войдет в перезагруженное шоу.

Ранее Marvel создавали многосерийные проекты для Disney+ по схеме своих полнометражных лент и с расчетом на формат мини-сериала. Они нанимали главного сценариста и авторские группы в помощь, а все недочеты потом исправлялись на стадии постпроизводства. Теперь же кинокомпания намерена подключать к супергеройским сериалам полноценных шоураннеров, которые будут расписывать сюжетные арки на несколько сезонов вперед. В исходном плане «Сорвиголова» должен был состоять из 18 эпизодов, но ожидается, что они будут разбиты на два сезона.

В актерский состав «Рожденного заново» входят Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Сандрин Холт, Майкл Гэстон, Харрис Юлин, Арти Фрушан, Райан Уорд и Майкл Гандольфини. По слухам, в сериале также могут появиться Кристен Риттер и Майк Колтер.