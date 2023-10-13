Эдди Мерфи загадывает рождественское желание в трейлере фильма «Конфетный переулок»

Потоковый сервис Amazon Prime Video выпустил дебютный трейлер праздничной комедии «Конфетный переулок», ведущую роль в которой сыграл Эдди Мерфи. Последние несколько лет комик все чаще работает со стримингами, а предстоящий фильм является его первым из трех проектов в рамках эксклюзивной сделки, заключенной с цифровой платформой в позапрошлом году.

Главный герой картины — примерный семьянин по имени Крис (Мерфи). В период рождественских праздников он загорается идеей выиграть ежегодный конкурс по украшению домов. В магазине игрушек Крис знакомится с напористой эльфийкой Пеппер (Джиллиан Белл), навязывающей ему загадать волшебное желание. Чтобы иметь преимущество перед соседями по кварталу и выиграть заветный приз, Крис идет на эту авантюру, но из-за его неосторожности город погружается в хаос. Чтобы спасти Рождество, Крису и его семье необходимо каким-то образом разрушить колдовские чары.

Режиссером выступил Реджинальд Хадлин («Маршалл», «Домашняя вечеринка»), у которого Мерфи ранее снялся в комедии «Бумеранг» (1992). Сценарий написала Келли Янгер («Маппеты: Особняк с привидениями», «Маппеты сегодня»). В остальной актерский состав вошли Трэйси Эллис Росс, Кен Марино, Катрин Дент, Нэнси Ленехан, Даниэль Пиннок, Анджела Н. Джонсон, Эми Джонстон и Ник Офферман.

Премьера «Конфетного переулка» состоится на Amazon 1 декабря.