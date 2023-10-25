Дэниэл Рэдклифф спродюсировал документальный фильм о своем парализованном дублере

Кабельный канал HBO и видеосервис Max объявили дату выхода духоподъемной документальной ленты о Дэвиде Холмсе — дублере Дэниэла Рэдклиффа, парализованном на съемках седьмого фильма про Гарри Поттера. Премьера картины состоится 15 ноября.

Проект получил название «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил». Рэдклифф выступил исполнительным продюсером фильма и основным участником повествования. Холмс был его дублером, начиная с «Философского камня» и до трагического инцидента во время производство первой части «Даров смерти». Выполняя сложный трюк, Холмс получил тяжелую травму шеи, из-за чего навсегда остался прикованным к инвалидному креслу. Акцент в картине сделан не на его каскадерской деятельности, а на том, как сложилась жизнь мужчины после рокового несчастного случая. Справиться с тяжелой ситуацией ему помогли близкие люди, его природная стойкость и сила духа.

Холмс с детства занимался гимнастикой, что стало его билетом в кинобизнес. За десятилетие, проведенное на съемках фэнтезийной саги по романам Джоан Роулинг, он подружился с Рэдклиффом. Во время пандемии они даже запустили совместный подкаст о работе голливудских каскадеров. Помимо Рэдклиффа, в проекте приняли участие различные коллеги Холмса и члены его бывшей съемочной группы.