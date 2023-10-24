Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода

Стриминговый сервис Amazon Prime Video объявил официальную дату премьеры масштабного сериала по мотивам игровой франшизы «Фоллаут» (Fallout). Премьера многосерийной постапокалиптической экшен-драмы состоится 12 апреля 2024 года.

Анонс был сделан 23 октября, то есть в день, когда на Землю, согласно канону Fallout, упали ядерные бомбы. В качестве бонуса стример выпустил «вирусный» промо-ролик с участием жизнерадостного Волт-Боя — талисмана медиасерии.

Действие предстоящего шоу развернется в альтернативном будущем в уничтоженном катастрофой Лос-Анджелесе, но сериал не является ремейком игр, а скорее проектом, расширяющем каноническую вселенную. После ядерной войны большинство людей превратились в уродливых мутантов. Чтобы защититься от них, радиации и банд мародеров, выжившим приходится скрываться в подземных бункерах. Дополнительных деталей пока мало, но важную роль в повествовании играет известная локация из оригинальных видеоигр — «Убежище 33».

Исполнительными продюсерами «Фоллаут» выступают создатели «Мира Дикого Запада» и «Периферийных устройств» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Шоураннерами являются Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина»). Ведущие роли сыграли Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Зелия Мендес-Джонс, Аарон Мотен и Кайл МакЛоклен.