Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода
Также был представлен «вирусный» проморолик.
Стриминговый сервис Amazon Prime Video объявил официальную дату премьеры масштабного сериала по мотивам игровой франшизы «Фоллаут» (Fallout). Премьера многосерийной постапокалиптической экшен-драмы состоится 12 апреля 2024 года.
Анонс был сделан 23 октября, то есть в день, когда на Землю, согласно канону Fallout, упали ядерные бомбы. В качестве бонуса стример выпустил «вирусный» промо-ролик с участием жизнерадостного Волт-Боя — талисмана медиасерии.
Действие предстоящего шоу развернется в альтернативном будущем в уничтоженном катастрофой Лос-Анджелесе, но сериал не является ремейком игр, а скорее проектом, расширяющем каноническую вселенную. После ядерной войны большинство людей превратились в уродливых мутантов. Чтобы защититься от них, радиации и банд мародеров, выжившим приходится скрываться в подземных бункерах. Дополнительных деталей пока мало, но важную роль в повествовании играет известная локация из оригинальных видеоигр — «Убежище 33».
Исполнительными продюсерами «Фоллаут» выступают создатели «Мира Дикого Запада» и «Периферийных устройств» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Шоураннерами являются Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина»). Ведущие роли сыграли Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Зелия Мендес-Джонс, Аарон Мотен и Кайл МакЛоклен.