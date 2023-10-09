Начались съемки третьей части «Непослушника» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко

В Мурманской области начались съемки третьей части семейной комедийной франшизы «Непослушник», в которой Виктор Хориняк играет перевоспитавшегося интернет-пранкера. В новом фильме главный герой станет своеобразным наставником для четырех детей.

В «Непослушнике 3» Дмитрий предстанет как окончательно остепенившийся человек. Он оставил позади свое блогерское прошлое в качестве Димонстра и теперь работает обыкновенным менеджером в автосалоне. У него подрастает сын Дима (Мирон Вальц), а пранкер Димонстр стал героем сказок, которые отец рассказывает на ночь сыну. Тем временем в монастыре снова сложная ситуация. Туда попадают четыре ребенка, сбежавшие из местного детдома — две сестры и два брата. Для них это уже не первый побег, но их впервые ловят при воровстве. Чтобы не ломать жизнь детям, местный следователь (Максим Важов) под свою ответственность отправляет ребят в монастырь на перевоспитание к отцу Анатолию, однако юнцы оказываются не такими податливыми, чем предполагалось. Дмитрию приходится вспомнить былые времена, чтобы помочь детям встать на правильный путь и заодно уберечь их от бандитов.

В остальной актерский состав вошли Гоша Куценко, Сергей Селин, Юрий Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш и другие. Режиссером выступает постановщик предыдущих лент серии Владимир Котт.

Съемки пройдут в местах, где снимались первые две части: в Мурманске, Териберке, Москве и Шуе. Даты премьеры фильм пока не получил.