Даша, Гена и Барон: появились первые кадры со съемок нового сезона «Счастливых вместе»

Наталья Бочкарева, наиболее известная по роли рыжеволосой домохозяйки Даши в ситкоме «Счастливы вместе», опубликовала в своем Telegram-канале ряд фото со съемок возрождения знаменитого сериала. На снимках, кроме самой Бочкаревой, фигурируют Виктор Логинов (Гена Букин) и собаки породы бернский зенненхунд, которые появятся на экране в роли Барона и Барона Второго. Примечательно, что Логинов запечатлен с бородой. Вероятно, именно в таком облике от предстанет в новых сериях.

Возобновление «Счастливых вместе» было анонсировано в начале июля. Проект получил название «Букины». Тогда же было объявлено, что к своим ролям вернутся Логинов, Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Насчет появления Юлии Захаровой (Лена Полено) и Павла Савинкова (Толик) официальной информации нет. Вскоре после анонса они сообщили, что создатели нового шоу к ним не обращались.

По словам Логинова, перезапуск будет соответствовать духу современности, тогда как авторы шоу отмечают, что зрителей ждет более разнообразная комедия, в которой будут сочетаться пантомима, каламбуры, едкая сатира и тонкий сарказм.

Ожидается, что премьера «Букиных» состоится в ноябре, но точная дата пока не установлена. Производством занимается телеканал ТНТ и «Кинокомпания братьев Андреасян». С предстоящем сезоне будет 10 эпизодов.