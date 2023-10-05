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Киноафиша Новости Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

5 октября 2023 15:33
Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Драма о борьбе государственного деятеля с революционерами-максималистами.

На днях в Санкт-Петербурге официально подошли к концу съемки масштабного исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в титульной роли. Помимо культурной столицы России, натурные съемки проходили в Саратове. По словам Устюгова, в предстоящей многосерийной драме авторы попытались разобраться в сложной личности знаковой персоны и причинах, подтолкнувших государственного деятеля к принятию неоднозначных реформ.

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Действие начнется в 1906 году. Петр Аркадьевич Столыпин получает назначение на пост министра внутренних дел Российской империи. Политик, намеренный навести порядок в раздираемой насилием стране, оказывается по разные стороны баррикад с революционерами-максималистами, которые втайне планируют его убийство. Твердо уверенные в своей правоте фанатичные сторонники революции всячески пытаются подобраться к Столыпину. Они даже готовы отдать свои жизни ради облегчения участи угнетенных крестьян и рабочих. Сюжет будет зиждиться именно на противоборстве двух враждующих сторон.

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

Режиссером сериала выступил Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов»), сценарий написал Тимур Эзугбая («Шаляпин», «Заповедник»). В остальной актерский состав вошли Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин и Алексей Морозов.

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», после чего «Столыпин» попадет в эфир телеканала «Россия». Точная дата выхода пока не объявлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Смотрим»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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