Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли

На днях в Санкт-Петербурге официально подошли к концу съемки масштабного исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в титульной роли. Помимо культурной столицы России, натурные съемки проходили в Саратове. По словам Устюгова, в предстоящей многосерийной драме авторы попытались разобраться в сложной личности знаковой персоны и причинах, подтолкнувших государственного деятеля к принятию неоднозначных реформ.

Действие начнется в 1906 году. Петр Аркадьевич Столыпин получает назначение на пост министра внутренних дел Российской империи. Политик, намеренный навести порядок в раздираемой насилием стране, оказывается по разные стороны баррикад с революционерами-максималистами, которые втайне планируют его убийство. Твердо уверенные в своей правоте фанатичные сторонники революции всячески пытаются подобраться к Столыпину. Они даже готовы отдать свои жизни ради облегчения участи угнетенных крестьян и рабочих. Сюжет будет зиждиться именно на противоборстве двух враждующих сторон.

Режиссером сериала выступил Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов»), сценарий написал Тимур Эзугбая («Шаляпин», «Заповедник»). В остальной актерский состав вошли Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин и Алексей Морозов.

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», после чего «Столыпин» попадет в эфир телеканала «Россия». Точная дата выхода пока не объявлена.