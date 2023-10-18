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Киноафиша Новости Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов»

Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов»

18 октября 2023 11:32
Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов»

Фильм о повседневной домашней жизни офицера СС, руководившего Освенцимом.

Студия A24 представила трейлер интригующей немецкоязычной драмы «Зона интересов», которую снял английский режиссер Джонатан Глейзер. Мировая премьера состоялась на минувшем Каннском кинофестивале, где картина была удостоена четырех наград, среди которых Гран-при жюри (эквивалент второго места) и приз ФИПРЕССИ (признание критиков и киноведов).

«Зона интересов» представляет собой леденящую кровь историю о реально существовавшем офицере СС Рудольфе Хёссе и его супруге Хедвиге, которые во время Второй мировой войны жили и растили своих маленьких детей в фермерском домике, расположенном в непосредственном соседстве с лагерем смерти Освенцим. Хёсс на протяжении трех лет был комендантом этого концлагеря. Глейзер утверждает, что стремился уловить в своей картине измерение зла в человеке.

Фильм является вольной экранизацией одноименной книги Мартина Эмиса, вышедшей в 2014 году. Главные роли сыграли Кристиан Фридель (Рудольф), Сандра Хюллер (Хедвига), а также Даниэль Хольцберг, Ральф Херфорт и Саша Мааз. Съемки прошли в Польше и Германии. Оператором выступил двукратный номинант на «Оскар» Лукаш Жаль («Ида», «Холодная война»).

В американский прокат «Зона интересов» выйдет 8 декабря.

Фото: A24
Елена Королева
Елена Королева
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