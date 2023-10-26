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Киноафиша Новости Бум реалити и секрет бесконечной молодости: ТНТ представил новинки телесезона

Бум реалити и секрет бесконечной молодости: ТНТ представил новинки телесезона

26 октября 2023 13:51
Бум реалити и секрет бесконечной молодости: ТНТ представил новинки телесезона

Обилие проектов впечатляет.

25 октября телеканал ТНТ провел презентацию и представил новинки телесезона. Так, в кинотеатре «Октябрь» собрались партнеры и звезды канала, чтобы узнать о линейке новых проектов, а также поздравить любимый развлекательный канал с 25-летием.

Главные звезды ТНТ также посетили юбилейную презентацию среди них были замечены Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Сергей Светлаков, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Александр и Олег Шепсы, Лина Джебисашвили, Лео Канделаки, Ольга Серябкина, Сарик Андреасян, Лиза Моряк, Александр Масляков — младший, Виталий Гогунский, Алексей Гаврилов, Тимур Родригез, Вячеслав Чепурченко, Юлия Паршута и другие.

Открыли презентацию Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Жаров заявил:

«Секрет бесконечной молодости ТНТ — в команде, которая его делает под руководством Тины Канделаки и Аркадия Водахова. Объем премьерного контента на ТНТ в 2023 году по сравнению с предыдущим вырос на 25%».

Канделаки добавила, что 9 из 10 самых популярных сериалов 2023 года — проекты ТНТ.

Бум реалити и секрет бесконечной молодости: ТНТ представил новинки телесезона

В новом сезоне зрителей ждут продолжения таких нашумевших шоу, как «Шоу Воли», «Конфетка», «Новые звезды в Африке», «Выжить в…», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Вызов». Ольга Бузова и Михаил Галустян отправятся из жаркой Африки постигать культуру Азии, чтобы отыскать «Сокровища императора» в Китае. Помогать им в этом будут певец Дава и Филипп Киркоров.

А вот экстрасенсы вместо поисков человека в багажнике покинут готический зал и попробуют отыскать любовь в эзотерическом реалити «Невеста для экстрасенса». Раскрывать новые таланты будут Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова в проектах «Звездные танцы» и «Новая фабрика звезд».

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

«Когда начинаешь говорить о телевидении и спрашиваешь у людей, что они смотрят, все как один говорят: ТНТ! В новом сезоне готовим для вас новые сюрпризы».

Спортивная линейка ТНТ пополнится проектами «Игры без границ» и «Титаны». В феврале на канале стартует новый формат утреннего шоу — «Утро на ТНТ» с прямыми эфирами с понедельника по пятницу. Самостоятельное скетч-шоу появится у Сергея Светлакова.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов анонсировал ряд свежих премьер в разных жанрах: от классической комедии до мультижанровой саги с элементами реалити.

Впереди зрителей ожидают сериалы «Постучись в мою дверь», «Букины», «ЖЫЫЫзнь», «Повышая градус», проект Сергея Жукова «Камера! Мотор!» об истории видеосалонов в девяностые, а также комедия «Казачок», креативным продюсером которой выступил Сергей Светлаков.

Наконец, главная новогодняя премьера ТНТ — музыкальный телефильм «Иван Васильевич меняет всё». Авторы вновь приглашают зрителей провести новогоднюю ночь за просмотром праздничного фильма с любимыми звездами.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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