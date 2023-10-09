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Киноафиша Новости Ангус Клауд похищает выигрышный лотерейный билет в трейлере триллера «Твой счастливый день»

Ангус Клауд похищает выигрышный лотерейный билет в трейлере триллера «Твой счастливый день»

9 октября 2023 10:29
Ангус Клауд похищает выигрышный лотерейный билет в трейлере триллера «Твой счастливый день»

Это одна из последних ролей молодого актера.

Прокатная компания Well Go USA выпустила трейлер напряженной картины «Твой счастливый день», главную роль в которой исполнил Ангус Клауд. 25-летний актер, прославившийся благодаря роли Феско в сериале «Эйфория», ушел из жизни в июле этого года в возрасте 25 лет.

В предстоящем фильме Клауд сыграл торговца наркотиками по имени Стерлинг. Зайдя однажды в ночной магазин, он становится свидетелем того, как некий пожилой мужчина обнаруживает, что выиграл в лотерею $156 млн. Это известие вскруживает Стерлингу голову, так что он немедленно скрывает лицо с помощью подручных средств и достает пистолет, намереваясь отобрать выигрышный лотерейный билет. В то же время в магазин заходит полицейский. Происходит перестрелка, после чего Стерлинг берет в заложники продавца и оказавшихся в тот момент в магазине покупателей. В дальнейшем Стерлинг, судя по трейлеру, предлагает своим пленникам стать его сообщниками, обещая поделиться с ними выигрышем.

Вместе с Клаудом в основной актерский состав вошли Джессика Гарза, Эллиот Найт и Муса Крэйиш, сыгравшие свидетелей, а также Стерлинг Бомон, воплотивший полицейского. Режиссером и сценаристом выступил Дэн Браун. В основу фильма легла его одноименная короткометражка, вышедшая в 2010 году.

Фото: Well Go USA
Елена Королева
Елена Королева
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