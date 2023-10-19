Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Испытание Аулом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сегодня в прокате стартует авантюрная комедия с Ниной Добрев «Очень плохая девчонка»

Сегодня в прокате стартует авантюрная комедия с Ниной Добрев «Очень плохая девчонка»

19 октября 2023 10:31
Сегодня в прокате стартует авантюрная комедия с Ниной Добрев «Очень плохая девчонка»

Режиссер и сценаристка Дженнифер Крам уверена, что фильм понравится всем, кто считает своих друзей родственными душами.

Сегодня, 19 октября, кинокомпания Global Film выпускает в российский прокат комедию «Очень плохая девчонка» во главе с Ниной Добрев, наиболее известная по сериалу «Дневники вампира».

Фильм повествует о Рен Пеппер (Добрев), которая еще со студенческих времен привыкла проводить со своими лучшими подругами. Однако жизнь идет своим чередом, так что совместные веселые тусовки, которые были актуальны в прошлом, больше не интересуют девушек, сосредоточившихся на семейной жизни и карьере. Одна лишь Рен, пока не нашедшая себя, не может принять случившиеся перемены. С отчаянием осознавая, что подруги отдаляются и забывают ее, она неожиданно для самой себя врет им, что у нее диагностирован рак. Эта шокирующая новость побуждает компанию вновь сплотиться, однако очевидно, что обман рано или поздно будет раскрыт.

Сняла фильм по собственному сценарию дебютантка Дженнифер Крам. Она утверждает, что постаралась рассказать забавную историю о женской дружбе, показанную через девушку, совершающую неправильные поступки.

Вместе с Добрев ведущие роли сыграли Стефани Кениг, Шерри Кола, Хейли Магнус, Венди Маклендон-Кови, Рэй Маккинно, Дэн Баккедаль и Брэндон Майкал Смит.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло» Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло» Читать далее 19 октября 2023
Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады» Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады» Читать далее 20 октября 2023
Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы» Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы» Читать далее 20 октября 2023
Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Читать далее 20 октября 2023
Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя» Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя» Читать далее 20 октября 2023
Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение» Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение» Читать далее 20 октября 2023
Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий» Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий» Читать далее 20 октября 2023
Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные» Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные» Читать далее 20 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов» Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов» Читать далее 20 октября 2023
Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн» Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн» Читать далее 20 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше