Сегодня в прокате стартует авантюрная комедия с Ниной Добрев «Очень плохая девчонка»

Сегодня, 19 октября, кинокомпания Global Film выпускает в российский прокат комедию «Очень плохая девчонка» во главе с Ниной Добрев, наиболее известная по сериалу «Дневники вампира».

Фильм повествует о Рен Пеппер (Добрев), которая еще со студенческих времен привыкла проводить со своими лучшими подругами. Однако жизнь идет своим чередом, так что совместные веселые тусовки, которые были актуальны в прошлом, больше не интересуют девушек, сосредоточившихся на семейной жизни и карьере. Одна лишь Рен, пока не нашедшая себя, не может принять случившиеся перемены. С отчаянием осознавая, что подруги отдаляются и забывают ее, она неожиданно для самой себя врет им, что у нее диагностирован рак. Эта шокирующая новость побуждает компанию вновь сплотиться, однако очевидно, что обман рано или поздно будет раскрыт.

Сняла фильм по собственному сценарию дебютантка Дженнифер Крам. Она утверждает, что постаралась рассказать забавную историю о женской дружбе, показанную через девушку, совершающую неправильные поступки.

Вместе с Добрев ведущие роли сыграли Стефани Кениг, Шерри Кола, Хейли Магнус, Венди Маклендон-Кови, Рэй Маккинно, Дэн Баккедаль и Брэндон Майкал Смит.