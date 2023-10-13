Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео»

74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео»

13 октября 2023 16:17
74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео»

Главного героя озвучил Адам Сэндлер.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационной ленты «Лео», в которой Адам Сэндлер озвучил пожилую ящерицу, мечтающую о свободе. В представленном ролике обрисова сюжет и представлены главные персонажи.

В центре повествования — 74-летняя ящерица по имени Лео, переживающая затяжной экзистенциальный кризис. Все эти годы пресмыкающееся провело в террариуме школьного кабинета в компании надоедливой черепахи Сквиртла и с мыслями о вожделенной свободе. Когда Лео краем уха слышит, что его биологические часы близятся к финалу и жить осталось всего один год, он укрепляется в желании сбежать из школы. Такая возможность подворачивается, когда пятиклассникам поручают поочередно подержать у себя дома питомцев из класса. Случайным образом Лео раскрывает одной из школьниц свой секрет — он может говорить и понимать людей. После этого вместо запланированного побега Лео становится наставником для маленьких учеников и ученит, тем самым заново обретая страсть к жизни.

Вместе с Сэндлером персонажей в оригинале озвучили Билл Берр, Роб Шнайдер, Стефани Сюй, Джеки Сэндлер, Сэди Сэндлер, Санни Сэндлер, Джейсон Александер, Ник Свардсон, Шила Карраско, Хайди Гарднер, Николас Туртурро и Сесили Стронг. Режиссерами выступили Роберт Шмигель («Монстры на каникулах») и создатели мультсериала «Строкер и Хуп» Роберт Марианетти и Дэвид Уочтенхейм.

Премьера «Лео» состоится 21 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Призрак Гарик Харламов знакомится с новой семьей в трейлере мультика «Кентервильское привидение» Призрак Гарик Харламов знакомится с новой семьей в трейлере мультика «Кентервильское привидение» Читать далее 14 октября 2023
Что смотреть на выходных: седьмая «Миссия невыполнима», мини-сериал с Робертом Де Ниро и новый хоррор на Netflix Что смотреть на выходных: седьмая «Миссия невыполнима», мини-сериал с Робертом Де Ниро и новый хоррор на Netflix Читать далее 13 октября 2023
Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны» Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны» Читать далее 13 октября 2023
74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео» 74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео» Читать далее 13 октября 2023
Вышел трейлер триллера Майкла Уинтерботтома «Шошана» с Ириной Старшенбаум в главной роли Вышел трейлер триллера Майкла Уинтерботтома «Шошана» с Ириной Старшенбаум в главной роли Читать далее 14 октября 2023
Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров» Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров» Читать далее 14 октября 2023
Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Читать далее 14 октября 2023
Девочка насылает порчу на Эмму Стоун и ее мужа в трейлере сериала «Проклятие» Девочка насылает порчу на Эмму Стоун и ее мужа в трейлере сериала «Проклятие» Читать далее 13 октября 2023
Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела» Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела» Читать далее 13 октября 2023
Эдди Мерфи загадывает рождественское желание в трейлере фильма «Конфетный переулок» Эдди Мерфи загадывает рождественское желание в трейлере фильма «Конфетный переулок» Читать далее 13 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше