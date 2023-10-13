74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео»

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационной ленты «Лео», в которой Адам Сэндлер озвучил пожилую ящерицу, мечтающую о свободе. В представленном ролике обрисова сюжет и представлены главные персонажи.

В центре повествования — 74-летняя ящерица по имени Лео, переживающая затяжной экзистенциальный кризис. Все эти годы пресмыкающееся провело в террариуме школьного кабинета в компании надоедливой черепахи Сквиртла и с мыслями о вожделенной свободе. Когда Лео краем уха слышит, что его биологические часы близятся к финалу и жить осталось всего один год, он укрепляется в желании сбежать из школы. Такая возможность подворачивается, когда пятиклассникам поручают поочередно подержать у себя дома питомцев из класса. Случайным образом Лео раскрывает одной из школьниц свой секрет — он может говорить и понимать людей. После этого вместо запланированного побега Лео становится наставником для маленьких учеников и ученит, тем самым заново обретая страсть к жизни.

Вместе с Сэндлером персонажей в оригинале озвучили Билл Берр, Роб Шнайдер, Стефани Сюй, Джеки Сэндлер, Сэди Сэндлер, Санни Сэндлер, Джейсон Александер, Ник Свардсон, Шила Карраско, Хайди Гарднер, Николас Туртурро и Сесили Стронг. Режиссерами выступили Роберт Шмигель («Монстры на каникулах») и создатели мультсериала «Строкер и Хуп» Роберт Марианетти и Дэвид Уочтенхейм.

Премьера «Лео» состоится 21 ноября.