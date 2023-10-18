Сэм Рокуэлл и Кумэйл Нанджиани сыграют в черной комедии от режиссера «Вердикта за деньги»

Как сообщает Deadline, обладатель «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Кумэйл Нанджиани («Любовь — болезнь») договорились о съемках в черной комедии под названием «Заходит парень в бар» (A Guy Walks Into a Bar). Режиссером картины выступит Гэри Фледер («Вердикт за деньги», «Не говори ни слова»). Создатели достигли соглашения с бастующей Гильдией актеров США, так что съемки начнутся к концу текущего года в Нью-Джерси.

Фильм расскажет о кротком мужчине (Нанджиани), который недавно стал отцом. Однажды он знакомится в баре и заводит дружбу с харизматичным и таинственным человеком (Рокуэлл), но вскоре начинает подозревать, что тот скрывает некий страшный секрет.

Сценарий написал Скотт Розенберг («Джуманджи: Новый уровень», «Веном»). Ранее Фледер уже сотрудничал с Розенбергом, сняв по его тексту криминальный триллер «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995) с Энди Гарией. Фледер, Розенберг и Рокуэлл также входят в команду продюсеров предстоящей картины.

Последний на данный момент фильм с Рокуэллом — стильный комедийный детектив «Смотрите, как они бегут» (2022). Также он появится в предстоящем шпионском блокбастере Мэттью Вона «Аргайл», который выйдет 2 февраля 2024 года.