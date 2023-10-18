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Киноафиша Новости Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

18 октября 2023 15:47
Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

Авантюрная комедия в духе «12 стульев» и «Невероятных приключений итальянцев в России».

Телеканал СТС объявил о начале съемок многосерийной приключенческой комедии «Кто быстрее?», в которой герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич и Анны Банщиковой будут охотиться за сокровищами ценой в миллиард рублей.

Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

В центре сюжета — водитель по прозвищу Кекчуп (Нагиев), в прошлом отсидевший в тюрьме. Однажды он на своем внедорожнике попадает в автокатастрофу и получает тяжелую травму. Теряя сознание в уверенности, что это смерть, он рассказывает девяти незнакомым людям о спрятанных бриллиантах на баснословную сумму. Из его уст слетают ключевые слова «Геленджик» и «русалка». Подумав, что Кекчуп ушел из жизни, незнакомцы немедленно отправляются на юг за кладом. Однако они не знают, что за ними уже следуют подручные экс-сообщницы Кекчупа, тогда как сам он выходит из комы.

Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

Режиссерами выступают Иван и Анастасия Снежкины. По их словам, предстоящий сериал будет посвящен людской алчности, которая станет предметом юмора, иронии и сатиры.

В своей погоне за богатством главные герои шоу пройдут массу немыслимых испытаний, а преодолевать пространства им доведется на различных средствах передвижения, включая лошадей и самолет. В актерский состав также вошли Григорий Калинин, Катя Кабак, Алексей Шильников, Кирилл Полухин и другие.

Съемки сейчас проходят в Санкт-Петербурге. Состоять сериал будет из восьми эпизодов. Дата премьеры пока не установлена.

Фото: Телеканал СТС
Елена Королева
Елена Королева
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