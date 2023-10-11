Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер

Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink объявили об окончании съемок пятого и заключительного сезона сериала «Трудные подростки». Дата премьеры пока не анонсирована, но был представлен интригующий тизер-трейлер.

В предстоящих сериях главные герои окажутся лишены опеки своего тренера Антона Ковалева (Никита Волков), который отправился работать с профессиональными футболистами. Этот разрыв оборачивается тем, что отныне Ковалев является заклятым врагом ребят. Получится ли у них обернуть ситуацию в свою пользу и оставить центр трудных подростков? Удастся ли им научиться прощать? Именно на эти вопросы ответит финальный сезон.

К актерскому составу присоединились новички в лице Дарьи Верещагиной («Сто лет тому вперед») и Ингрид Олеринской («Ира»). По словам Верещагиной, кино о мятежных подростковых переживаниях необычайно важно, потому что это позволяет пребывающим на пороге взросления людям осознать, что они не одиноки в своих проблемах, поскольку каждый так или иначе проходит через такой период. Олеринская отметила, что во время съемок на площадке царила дружественная и драйвовая атмосфера.

К знакомым ролям в пятом сезоне, кроме Волкова, вернулись Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова и другие.