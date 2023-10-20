Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов»

20 октября, в Сети

Кому смотреть: фанатам франшизы и поклонникам жанра слэшер.

До того, как стать ужасным Конструктором, инженер Джон Крамер был простым семьянином, но у его жены случился выкидыш, и пара развелась. Неудачная попытка суицида заставила Джона поверить в ценность жизни, и этот вывод он решил донести до людей при помощи изощренных пыток. Десятая «Пила» по фабульной хронологии располагается между первой и второй частями и рассказывает о том периоде Крамера, когда у него диагностировали рак и он обратился к врачам, пообещавшим исцелить его при помощи новой методики. Попытка оказалось банальным надувательством ради денег, но как же не повезло мошенникам с пациентом.

Киносериал «Пила» считается одной из самых кассово-успешных хоррор-франшиз. Немалая доля ее популярности кроется в завороженности инженерией все новых пыточных ловушек, которые придумывает Конструктор. Роль последнего в десятой части вновь сыграл Тобин Белл. В роли его протеже Аманды Янг, которая прониклась его извращенными идеями в первой части, вновь появится Шоуни Смит. Режиссером выступил Кевин Гротерт («Пила 6»). Американские критики хвалили новый слэшер наперебой, особенно отмечая игру Белла, заставляющую неожиданно взглянуть на личность всем известного маньяка.

Пила 10

19 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит детективные истории с уклоном в фантастику.

События британского детективного мини-сериала разворачиваются параллельно в четырех эпохах. В конце 19 века, в 1940-х, в 2023 году и в постапокалиптическом 2053 году четыре разных детектива обнаруживают тело, и по необъяснимым причинам это тело одного и того же человека, убитого в восточном районе Лондона. Расследования приходят к шокирующим выводам, шаг за шагом детективы раскрывают заговор, действующий 150 лет.

Сериал создал Пол Томалин, пробовавший свои силы в «Бессыдниках» и работавший над британским процедуралом «Без обид». В касте шоу Стивен Грэм из «Точки кипения», Шира Хаас из «Неортодоксальной» и Джейкоб Форчун-Ллойд из «Хода королевы». Сама идея запараллеленных историй не оригинальна, но неизменно привлекает зрителя. Детективная интрига и декорации, стилизованные под разные эпохи, не дадут заскучать. Всего в мини-сериале будет восемь эпизодов.

Тела

19 октября, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто любит, когда в сюжете есть священники и мистика.

Атмосфера заговора сгущается на этой неделе и в другом британском сериале. Его героиня Джек Брукс с дочерью-подростком переезжает в отдаленную деревушку. Место поначалу кажется тихим и спокойным: не много людей, живописная природа и церковь, где Джек и должна служить в качестве викария. Однако она узнает историю о девочках, которых пятьсот лет назад сожгли на костре, и начинает видеть их в стенах своей церкви. Предыдущий викарий от видений потерял рассудок и покончил с собой. Джек начинает искать ответы на вопросы, на которые до нее никто не смог ответить.

Главную роль в сериале сыграла номинантка «Оскара» Саманта Мортон («В Америке»). Одноименный бестселлер С. Дж. Тюдор адаптировали для экрана сценаристы скандинавского детективного хита «Мост» Ханс Русенфельдт и Камилла Альгрен. Среди режиссеров Чарльз Мартин («Темные начала»). Всего в сериале будет шесть эпизодов.

Сожженные девочки

20 октября, Netflix

Кому смотреть: фанатам модной гимназии и ее эмоциональных студентов.

Сериал про горячих учеников элитной испанской школы Лас Энсинас держится на платформе Netflix уже семь сезонов. За это время герои сходились и расходились в разных комбинациях, а само шоу походило то на «Сплетницу», то на «Ривердейл», то на «Как избежать наказание за убийство», а иногда и на все сразу. Шестой сезон окончился на тревожном клиффхэнгере: в школе произошла стрельба. Неизвестно, ни кто стрелял, ни кто из учеников получил ранения. С этой точки — последствий шутинга — и возобновится повествование в седьмом сезоне.

На протяжении сезонов каст «Элиты» не раз менялся, и в новых сериях к нему присоединятся как минимум семь новых актеров. Среди них, например, ожидается бразильская певица Анитта. Но будут и большие камбэки: Омар Аюсо вернется для роли Омара Шанаа впервые после финала пятого сезона. Создатели сериала Карлос Монтеро и Дарио Мадрона по-прежнему обещают захватывающее шоу, в котором кипит молодая кровь. Всего в седьмом сезоне запланировано восемь эпизодов.

Элита

Бойтесь ходячих мертвецов (8-й сезон, часть 2)

22 октября, AMC+

Кому смотреть: фанатам шоу.

Подходит к концу спин-офф популярного сериала о зомби-апокалипсисе «Ходячие мертвецы». По сути «Бойтесь ходячих мертвецов» был приквелом о том, как только-только начиналась эпидемия, но чем дальше, тем больше распространялась зараза, и в конце шестого сезона дело дошло до ядерных взрывов. Мэдисон, вернувшаяся в конце седьмого сезона, продолжит защищать ПАДРЕ, островной форт, где после вспышки она надеется обустроить более безопасное и процветающее место.

Роль Мэдисон исполняет Ким Диккенс («Дэдвуд»). В заключительных сериях появится Ленни Джеймс из каста оригинального шоу, где он сыграл Моргана. Шоураннерами последнего сезона выступили Эндрю Чамблисс и Иэн Б. Голдберг, отвечавшие за пятый сезон. Всего во второй части будет шесть эпизодов, последний из них выйдет 26 ноября.

Бойтесь ходячих мертвецов

20 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто готов посмеяться над разницей между поколениями.

Режиссерский дебют комика Била Берра рассказывает о трех отцах, у которых появились дети позднее, чем у многих в их окружении. Все трое чувствуют, что отстают от современности. Они продают общую компанию миллениалу (разницу в возрасте с которым тоже остро ощущают) и решают посвятить время детям, а еще впервые катаются на самокатах, вспоминают вайбы Энрике Иглесиаса и пытаются управлять гневом в новых реалиях. Конфликт отцов и детей, разницы двух поколений режиссер решает в жанре комедии. Бил Берр — популярный американский стендапер (как минимум несколько его шоу можно найти на том же Netflix), но миру кино он совсем не чужд. Берр засветился в таких сериалах, как «Во все тяжкие» и «Барри», а также создал взрослое анимационное шоу «"С" значит семья», которое продержалось в эфире целых пять сезонов. В своем первом фильме Берр играет одну из основных ролей, каст дополнили Бобби Каннавале («Винил») и Боким Вудбайн («Фарго»).

Старики-отцы

20 октября, Hulu

Кому смотреть: поклонникам жанра хоррор.

Еще один хоррор на этой неделе напоминает о приближающем Хэллоуине, и его действие как раз происходит в канун праздника. В центре сюжета восьмилетний мальчик Питер, который начинает слышать стук в стену своей комнаты. Его родители ему не верят и думают, что у ребенка просто разыгралось воображение. Питер понемногу начинает подозревать, что это родители скрывают что-то жуткое — что-то, что пугает его и перестукивается с ним через стену.

Мальчика играет Вуди Норман, больше всего известный по фильму «Камон камон» с Хоакином Фениксом. Роль матери в фильме сыграла Лиззи Каплан («Мастера секса»), а раздражительного отца — Энтони Старр, звезда сериала «Пацаны». Картина стала для режиссера Сэмюэла Бодина дебютом в полном метре. Он и сценарист фильма Крис Томас Девлин черпали вдохновение из рассказа Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель», где герой тоже слышит стук в доме. Американские критики писали о вторичности сюжета, но отметили, что картина все равно получилась довольно пугающей, особенно в финальной своей части.