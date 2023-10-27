Дженна Ортега оказывается втянута в криминальные дела в трейлере триллера «Крупный улов»

Стрим-сервис Paramount+ представил трейлер напряженной криминальной драмы «Крупный улов» с именитым актерским составом. Главные роли исполнили Бен Фостер, Томми Ли Джонс, Дженна Ортега и Тоби Уоллес. Мировая премьера картины состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Фильм повествует о семье, которая профессионально занимается рыболовством. Главные герои — братья в исполнении Фостера и Уоллеса, а также их отец, которого воплотил Джонс. Братья выросли в разных мирах, но во взрослом возрасте воссоединились, работая на рыбацком судне. Вследствие серьезных проблем их бизнес оказывается на грани краха. Оказавшись в отчаянном положении, парни заключают сделку с жестокой бостонской мафией на предмет контрабанды. В эту опасную ситуацию также оказывается вовлечена девушка (Ортега), являющаяся возлюбленной одного из братьев. В дальнейшем отношения между персонажами — семейные, дружеские и любовные — подвернутся серьезным испытаниям.

Снял фильм по собственному сценарию режиссер Брайан Хелгеленд. По его словам, его новая картина населена людьми, которых ему довелось знать в реальности. Действие разворачивается в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, который является родным городком Хелгеленда. Одним из продюсеров проекта выступает создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан.

На Paramount+ «Крупный улов» выйдет 15 декабря.