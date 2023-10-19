Дэниэл Рэдклифф ответил на возобновившиеся слухи о роли Росомахи в MCU

Спустя год после того, как Дэниэл Рэдклифф заявил, что не заинтересован в воплощении Росомахи в кино, актер вновь вынужден комментировать слухи о своем возможном участии в киновселенной Marvel. В этот раз данный вопрос ему задали его коллеги Джонатан Грофф и Линдсей Мендес в ходе проверки на детекторе лжи, организованной Variety. Рэдклифф заверил, что не имеет отношения к волнам слухов, будто он идеально смотрелся бы в образе знаменитого неуязвимого мутанта с когтями.

Хотя звезда «Гарри Поттера» отрицает все слухи, связывающие его с Росомахой, фанаты продолжают искать подтверждения своих спекуляций. Так, в вышедшем в августе финальном эпизоде четвертого сезона «Чудотворцев» Рэдклифф появился только в нижнем белье, показав свою рельефную мускулатуру. Это послужило толчком для возобновления сплетен о роли Росомахи. В ответ на это актер сказал Гроффу и Мендес:

«Мне нужно быть мускулистым, потому что одержим и хочу… Вы видели моих родителей, они помешаны на фитнесе. Так что я просто перенял это. Но нет. Никакого Росомахи. Я польщен, но нет».

Год назад в интервью журналу GQ Рэдклифф сказал, что слухи, связывающие его с ролью Росомахи, не имеют под собой никакой почвы и являются делом рук журналистов, которые видят в его высказываниях дополнительный смысл.

Напомним, сейчас ведется производство «Дэдпула 3», где в образе Росомахи вновь предстанет Хью Джекман, за которым этот персонаж закрепился с 2000 года после выхода фильма Брайана Сингера «Люди Икс».