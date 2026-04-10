«Супер Марио: Галактическое кино»: Рецензия Киноафиши

Братья Марио и Луиджи успешно обосновались в новом мире, продолжая работать водопроводчиками. Во время одной из вылазок они встречают культового персонажа оригинальной серии игр — динозаврика Йоши, и становятся друзьями. Параллельно мы знакомимся с Боузером-младшим, решившим спасти своего уменьшенного отца и отомстить за него. Чтобы доказать свою самостоятельность, парнишка похищает принцессу Розалину, матерь звезд, а затем отправляется захватить не только принцессу Пич, а все ее Грибное королевство.

Происходящее лишь отдаленно напоминает сюжет, больше походя на калейдоскопические узоры из разрозненных элементов. Слово «Галактическое» в названии сулит невероятные разнообразные приключения, но у авторов так мало оригинальных идей, что от ассоциаций с другими мультфильмами избавиться сложно. Тут и «Холодное сердце», и «Планета сокровищ», и «Ральф против интернета», и целая сцена, украденная из «Зверополиса». Пара забавных моментов в и без того страдающем от нехватки юмора фильме и вовсе принадлежит появлению миньонов.

Первая часть тоже не отличалась большой оригинальностью и глубокой проработкой, но смотрелась гораздо выигрышнее за счет нашего первого знакомства с новой франшизой и приятной ироничности вроде песни Джека Блэка Peaches. Здесь подобных находок отчаянно не хватает. Очаровательных жителей королевств, грибочков и звездочек, недостаточно, чтобы скрыть плоскость главных персонажей. В актерах озвучки засветилась целая плеяда крупных звезд, которые работают с полной отдачей, но сценарий дает им совсем мало возможностей для экспериментов. В дубляже этот плюс и вовсе потеряется.

Действие на экране повторяет сюжеты и механику игр, становясь квинтэссенцией празднования сорокалетия выхода первой части серии «Марио». Но главный вопрос — кому нужны отсылки с таким пробегом? Разве что взрослой аудитории, которая провела детства с приставкой, но для нее нет ни юмора, ни сюжета с глубоким посылом, каким обладают шедевры анимации, становящиеся таковыми благодаря работе на разные аудитории. Для детей происходящее в «Галактическом кино» станет набором ярчайших красок, простых звуков и хаотичности, повышающих гиперактивность. Этот визуальный удар по психике явно направлен на продажу новой приставки Nintendo Switch и игрушек, нежели на создание качественной картины.

Если прошлый год был очень скуп на семейную анимацию от крупных студий, из-за чего все внимание заслуженно ушло азиатским проектам, то 2026-й станет богатым подарком фанатам мультфильмов. Disney и Pixar наконец прервут череду сиквелов и выпустят оригинальные фильмы, мы также увидим полнометражное приключение Аанга, а самая аутентичная студия Laika представит свое долгожданное новое творение. На фоне таких соперников за зрительскую любовь «Марио карт» окончательно съезжает на обочину.