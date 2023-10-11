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Киноафиша Новости Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца»

Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца»

11 октября 2023 17:27
Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца»

Внешность обманчива.

Кинокомпания Universal Distribution выпустила тизер-трейлер комедийного фильма ужасов «Мой ленивец-убийца». Этот проект не претендует на звание первоклассного кино, но ее ценность в том, что нарочитая абсурдность в талантливом исполнении становится забавным зрелищем. Со временем картина вполне может войти в число культовых, подобно «Шоу ужасов Рокки Хоррора» или «Комнате» Томми Вайсо.

В центре сюжета — девушка по имени Эмили, которая стремится стать председателем женского студенческого общества. Чтобы завоевать расположение однокурсниц, она заводит в качестве домашнего питомца миловидного ленивца, которого уже сравнивают с Грогу (он же малыш Йода) и медвежонком Паддингтоном. Ленивец Эмили ведет тот же образ жизни, что и его хозяйка, принимая солнечные ванны и зависая в соцсетях. Однако на самом деле зверек является обидчивым и мстительным созданием. Защищая Эмили от интриг, которые против нее плетут конкурентки, ленивец начинает убивать, повергая студенческий кампус в ужас.

Критики довольно тепло приняли фильм, ставя его в один ряд с «Гремлинами» и «Кокаиновым медведем». На Rotten Tomatoes критический рейтинг «Моего ленивца-убийцы» равняется 62% при 13 рецензиях, тогда как балл одобрения среди рядовых зрителей составляет 83%. Режиссером выступил Мэттью Гудхью.

В российский прокат «Мой ленивец-убийца» выйдет 2 ноября 2023.

Фото: Universal Distribution
Елена Королева
Елена Королева
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