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Киноафиша Новости Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

5 октября 2023 13:42
Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

Вдохновляющий фильм о команде молодых гребцов.

Студия MGM опубликовала первые официальные кадры из нового режиссерского проекта Джорджа Клуни — экранизации бестселлера Дэниэла Джеймса Брауна «Парни в лодке» (The Boys in the Boat). Картина расскажет о команде американских гребцов, сумевших выиграть золото на Олимпийских играх 1936 года. На представленных фото вместе с постановщиком запечатлены исполнители ведущих ролей, в числе которых Каллум Тернер и Джоэл Эдгертон.

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»

Вместе с тем был представлен ролик о съемках, в котором Клуни поделился своими мыслями о картине. Это будет духоподъемная спортивная драма:

«Парни в лодке» — это история о сильных духом и физически крепких молодых людях, но они были бедняками и постоянно голодали. Они занимаются греблей, потому что для них это единственный способ остаться в учебном заведении. Сначала эти ребята из вашингтонского университета противостоят взрослым, потом соревнуются со сверстниками из братства, а после — с нацистами. Сюжеты большинства фильмов сосредоточены на историях аутсайдеров, за которыми приятно наблюдать. Подобные темы помогают обрести уверенность и понять, что и ты сам можешь подняться из низов и добиться успеха».

Если не считать мини-сериал «Уловка-22», то для Клуни это уже девятый полнометражный режиссерский проект. Литературный первоисточник адаптировал автор «Выжившего» Марк Л. Смит, не так давно работавший с Клуны над «Полночным небом». В остальной актерский состав вошли Питер Гиннесс, Хэдли Робинсон, Кортни Хенгелер, Крис Диамантополос, Джек Малхерн, Джеймс Волк, Алек Ньюман и Сэм Страйк.

Премьера «Парней в лодке» состоится 25 декабря.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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