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Киноафиша Новости Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли»

Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли»

11 октября 2023 10:02
Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли»

«Острый и разоблачающий взгляд на то, что некоторые люди делают из-за отчаяния, а другие — из-за алчности».

Стрим-сервис Netflix представил новый трейлер криминальной драмы с элементами черной комедии «Продавцы боли», в основу которой легла книга Эвана Хьюза «Продавцы боли: Преступление и наказание в опиоидном стартапе». Режиссером выступил Дэвид Йейтс, наиболее известный как постановщик нескольких частей «Гарри Поттера» и трилогии «Фантастические твари».

Эмили Блант сыграла мать-одиночку Лизу Дрейк, которая потеряла работу и пребывает в бедственном положении. В поисках хоть какого-то заработка она случайно встречается с коммивояжером Питом Бреннером (Крис Эванс), представляющим пребывающую в упадке фармацевтическую компанию. Пойдя Лизе навстречу, он помогает ей получить работу в своей фирме.

Бойкая и подстегиваемая отчаянием женщина быстро осваивается на новом месте, способствуя расцвету компании, однако вместе с тем героиня оказывается вовлечена в опасные и караемые законом интриги. Сотрудничая со своим все более и более неуравновешенным начальником (Энди Гарсия) и переживая ухудшение состояния здоровья своей дочери (Хлоя Коулмэн), Лиза также осознает, какой огромный вред причиняет ее компания. На этом фоне героине Блант предстоит переосмыслить свои поступки.

Также в фильме сыграли Кэтрин О’Хара, Джей Дюпласс, Брайан Д’Арси Джеймс и Амит Шах. Сценарий написал Уэллс Тауэр.

На Netflix «Продавцы боли» выйдут 27 октября.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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