Начались съемки пятнадцатого сезона «Доктора Кто»

Телесеть BBC объявила о старте производства пятнадцатого сезона «Доктора Кто». Съемки четырнадцатого сезона, в котором в образ Повелителя пространства и времени предстанет звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатве, завершились еще в середине лета. Несмотря на это, британский телевещатель решил не дожидаться зрительской реакции на нового исполнителя и вернул команду на площадку. Вместе с Гатвой в шоу снимается Милли Гибсон в качестве его экранной спутницы, а руководит творческим процессом шоураннер Расселл Т. Дэвис, работавший над телефраншизой с 2005 по 2009 годы.

Премьера восьмисерийного четырнадцатого сезона состоится лишь в 2024 году, поэтому никаких достоверных подробностей касательно сюжета пока еще нет. Исходя из представленных промокадров и фотографий со съемок, очевидно, что галлифреец и его подруга как минимум на какое-то время переместятся в 1960-е годы. В подтвержденном списке актеров также числятся Джонатан Грофф, Индира Варма и Бонни Лангфорд.

До конца этого года на BBC и Disney+ выйдут спецэпизоды, посвященные 60-летнему юбилею сериала. В них к роли Доктора Кто вернется любимец фанатов Дэвид Теннант. Даты выхода этих серий пока не объявлены.