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В прокат выходит романтическая комедия «Страсти по Матвею» с Денисом Власенко и Валери Зоидовой

19 октября 2023 11:59
В прокат выходит романтическая комедия «Страсти по Матвею» с Денисом Власенко и Валери Зоидовой

Трогательная картина о любви парня и девушки из совершенно разных миров.

Сегодня компания «НМГ Кинопрокат» выпускает в кинотеатры романтическую комедию «Страсти по Матвею». Снял фильм Сергей Ильин по сценарию, который он написал в соавторстве с Игорем Рыбиным.

В центре сюжета — молодой алтарник Матвей (Денис Власенко), собирающийся стать священником и всецело посвятить себя церковной жизни. Старшие служители прочат ему место настоятеля храма, но для этого парню нужно вступить в брак.

Под влиянием наставника в исполнении Тимофея Трибунцева, а также своих родителей, ожидающих от Матвея успешной церковной карьеры, герой начинает знакомиться с православными девушками, чтобы выбрать среди них подходящую супругу. Однако с ними отношения у Матвея никак не хотят складываться. Но когда парень знакомится с молодой и темпераментной художницей Агатой (Валери Зоидова), которая занимается росписью храма, они, несмотря ни на что находят общий язык и сближаются. Теперь обоим героям необходимо понять, чего на самом деле они хотят от жизни.

В актерский состав также вошли Ольга Медынич, Алексей Розин, Анар Халилов, Ольга Бодрова, Александр Мизёв, Юлия Авдеева и другие. Съемки прошли в Москве и Московской области.

«Страсти по Матвею» — победитель фестиваля «Новый сезон» в категории «Лучший фильм».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Елена Королева
Елена Королева
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