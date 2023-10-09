К выходу готовится сериал «Отмороженные» о бандитах из 90-х, которые оказались в 2022 году

Видеосервисы more.tv и Wink представили дебютный тизер многосерийной криминальной комедии «Отмороженные» о бандитах из 90-х, фантастическим образом перенесшихся в наше время. Представленный ролик состоит всего из одной диалоговой сцены, однако в нем отлично передана общая атмосфера сериала и оглашена официальная дата премьеры — сериал стартует 2 ноября.

В центре сюжета — бандиты Фил, Чак, Вжик и Масса, проживающие в конце 90-х. В ходе очередной вылазки по выбиванию долгов они случайно попадают в криокамеру и оказываются заморожены на два десятилетия. Пробудившись в наши дни, жулики постепенно понимают, что за это время страна радикально изменилась. У людей появилось множество навороченных гаджетов и странных привычек, а их жизненный уклад уже давно устарел. Осложняет ситуацию тот факт, что близкие стали гораздо старше — кто-то из героев будет пытаться наладить контакт со своим сыном-ровесником, а кто-то попробует восстановить отношения с повзрослевшей бывшей возлюбленной. Чтобы не сойти с ума, четверке друзей нужно будет заново найти себя и адаптироваться в изменившимся мире. Также они попытаются отомстить виновнику всех их проблем в лице бывшего босса.

Режиссером выступает Аня Мирохина («Тень. Взять Гордея», «Регби»). В сценарную группу вместе с ней вошли Илья Куликов, Валерия Подорожнова, Николай Подпорин и Артем Александров. В многочисленном актерском составе задействованы Светлана Иванова, Влад Коноплев, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Виктория Агалакова, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Карен Арутюнов, Алексей Красненков, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров и Дмитрий Янчевский.

Сезон будет состоять из 17 эпизодов продолжительностью в районе 24 минут.