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Киноафиша Новости Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест»

Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест»

31 октября 2023 15:46
Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест»

Премьера уже 3 ноября.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер многосерийного триллера «Ласт квест». Автором сценария, режиссером и исполнителем ведущей роли является Петр Федоров. Кроме того, он сочинил саундтрек.

В центре сюжета — проживающий в большом городе 40-летний мужчина по имени Олег (Федоров). Он работает риелтором, у него есть жена (Александра Серзина), маленький сын Егор (Максим Мазутный) и масса долгов. Однако параллельно он ведет другую жизнь, встречаясь с любовницей Лялей (Анастасия Щеглова) и употребляя наркотики.

Однажды Олег из-за отъезда жены берется присмотреть за Егором, но в тот же вечер ему нужно получить новую дозу веществ. Олег едет с мальчиком за город, но вместо своего товара забирает килограмм кокаина. Поспешно скрываясь, Олег не замечает, что из машины пропал Егор — выясняется, что его похитил подлинный владелец кокаина. Тогда Олег отправляется к Ляле и прячет наркотики в ее диване. Затем он соглашается на выдвинутые требования вернуть кокаин взамен на освобождение сына, но Ляля к тому времени продает диван вместе с его содержимым. Тогда отчаявшийся Олег решает самостоятельно спасти Егора.

В актерский состав сериала также вошли Николай Добрынин, Евдокия Германова, Роман Мадянов, Ростислав Лаврентьев, Ирина Демидкина, Павел Деревянко и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
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