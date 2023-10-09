Девушка поддается своим желаниям в трейлере эротического триллера «Искушение»

Дистрибютор «Кино.Арт.Про» представил трейлер польского эротического триллера «Искушение», который является экранизацией одноименного романа Эдиты Фольварской. Режиссером выступает Мария Садовская, чья предыдущая картина «Эскортницы» собрала в российском прокате 83 млн рублей.

Главная героиня — очаровательная девушка Инес (Хелена Энглерт), стремящаяся сделать карьеру в области журналистики. Она получает место в интернет-издании, которое специализируется на жизни знаменитостей. Воодушевленная получением такой многообещающей работы, Инес берется за свое первое задание. Она должна написать материал о знаменитом футболисте Максе (Петр Страмовски), который имеет статус локального секс-символа. Согласно заданию, Инес должна провести с Максом три дня. За это время между ними загорается искра взаимного интереса, но девушка осознает, что она на пороге вовлечения в какие-то опасные события, поскольку в жизни Макса много тайн. В то же время Инес очень соблазняет перспектива погрузиться в нечто секретное и неизведанное.

«Искушение» сочетает в себе элементы любовной драмы, эротики и детектива. В фильме затрагивается проблема абьюзивных отношений, которые являются большой угрозой для девушек. Садовская утверждает, что ее картины направлены на борьбу с несправедливостью в отношении женщин.

В российский прокат «Искушение» выйдет 19 октября.