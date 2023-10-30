Модный приговор: как создавались костюмы для героев сериала «Позолоченный век»

29 октября вышел второй сезон сериала « Позолоченный век », созданного Джулианном Феллоузом, автором другого нашумевшего костюмированного проекта — « Аббатства Даунтон ». Помимо интригующего сюжета и блистательной актерской игры, внимание к сериалу приковывают тщательно продуманные костюмы и украшения. Предлагаем взглянуть на них повнимательнее.

О чем сериал «Позолоченный век»?

Действие сериала разворачивается в 1882 году, когда осиротевшая молодая девушка Мариан Брук приезжает в Нью-Йорк к тетушкам, где оказывается между двух огней: старой аристократией и разбогатевшими капиталистами. Тетушки Мариан Агнес ван Рейн и Ада Брук — типичные представительницы чопорного высшего света. А их состоятельные соседи Джордж и Берта Рассел — предприниматели, которые не могут похвастаться знатным происхождением и стремятся попасть в светское общество.

Эпоха, о которой идёт речь, получила свое название благодаря сатирическому роману Марка Твена и Чарльза Уорнера «Позолоченный век». Обыгрывая термин «золотой век» — беззаботное прошлое, в котором все были счастливы, — авторы иронизируют над тем, что современная им эпоха лишь пытается казаться благополучной и пускает пыль в глаза. Это время стремительного научно-технического прогресса и экономического роста, а следовательно, классовых и социальных противоречий. Аристократы, которые до Гражданской войны были элитой общества, нередко могли потерять состояние, а пришедшие им на смену магнаты потихоньку вытесняли их из высшего света. Это вылилось в настоящую битву между «старыми» и «новыми» деньгами.

Как создавались костюмы?

Художник по костюмам Кася Валицка-Маймоне вместе с командой любовно создала более 5000 костюмов, каждый из которых не только радует глаз зрителя, но и подчеркивает социальный статус героев и отражает их характер.

«Мы тщательно исследовали тот период и подробно изучили американскую моду за 10, 15 лет до 1882 года и моду, последовавшую за 1882 годом, — рассказывала Валицка-Маймоне о работе над проектом. — Мы пытались отобразить то, что происходило на улице и в обществе, каким его изображали».

Берта Расселл

Берта Расселл, которая принадлежит к «новым» деньгам, заимствует многие элементы популярной в то время парижской моды: перья, оборки и вырезы, объемные шляпы, значительно более броские, чем головные уборы представительниц старой элиты. Ее платья отличаются сложной драпировкой и необычными силуэтами и выделяются на общем фоне.

В одежде она предпочитает светлые оттенки: бирюзовый, цвет морской волны, фисташковый, мятный, серебристый. Если приглядеться, можно заметить, что все ее наряды отливают металлическим блеском — это отсылка к железнодорожному бизнесу ее мужа.

Ее наряд для первого самостоятельного выхода отражает амбициозность, свободолюбие и смелость бросить вызов традиционному обществу: Берта Рассел приходит в знаменитый оперный театр в броском алом платье и роскошных украшениях. Этот наряд — своего рода сигнал того, что «новые» деньги выиграют эту битву.

Мариан Брук

Мариан — молодая девушка, которой только предстоит покорить Нью-Йорк. Светлые тона ее одежды подчеркивают неискушенность и наивность, а цветочные узоры и кружева напоминают о том, что девушка выросла в деревне.

Девушка приезжает в Нью-Йорк в скромном траурном пальто с круглым воротничком и круглой шляпке. Тетушки Мариан первым делом берутся за обновление ее гардероба, чтобы новые наряды соответствовали последней моде. Так в гардеробе Мариан появляются платья, которые, все так же подчеркивая невинность и молодость героини, выглядят более изысканными и современными.

Агнес ван Райн

Как представительница старой элиты, Агнес ван Рейн одевается сдержанно и элегантно. В ее нарядах преобладают темные тона: фиолетовый, глубокий синий, изумрудный, бордовый. Под стать платьям Агнес выбирает и украшения — лаконичные, роскошные, подчеркивающие чувство собственного достоинства и гордую натуру своей обладательницы.

Ада Брук

В отличие от своей сестры, Ада более мягкий и неконфликтный человек. Это отражается и в ее одежде — Ада предпочитает теплые оттенки: желтый, горчичный, оранжевый. Одевается Ада так же сдержанно и с достоинством, как и Агнес. Наряды обеих сестер сшиты из парчи, бархата, кружева и богато украшены, что сигнализирует об их высоком социальном статусе.

Пегги Скотт

Амбициозная Пегги Скотт, которая мечтает стать писательницей, образованна, воспитанна, умна и обладает прекрасным вкусом. Поэтому ее утонченные наряды привлекают к себе внимание, а ключевым элементом гардероба становятся броские клетчатые ткани. Помимо этого, Пэгги любит благородные насыщенные цвета: фиолетовый, черный, коричневый, алый.

Глэдис Расселл

Дочь Берты и Джорджа — совсем еще юная девушка. Как и ее мать, она одевается по Парижской моде, но наряды более скромны и сдержанны, а в цветовой гамме преобладают нежные белый, лавандовый и сиреневый цвета, которые говорят о ее непорочности и молодости.

По словам Каси Валицка-Маймоне, работа над сериалом принесла ей настоящее удовольствие, так как представленная эпоха — время стремительных перемен, что, конечно же, не могло не отразиться и на моде. Вычурные, щедро украшенные наряды в противовес более сдержанным и лаконичным подчеркивают главный конфликт «Позолоченного века» и отражают особенности характеров героинь.