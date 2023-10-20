Сериал «Поколение «Ви» официально продлен на второй сезон

Спин-офф «Пацанов» в этом году стал самым популярным оригинальным шоу Amazon.

Надежды создателей на продолжение сериала «Поколение «Ви» полностью оправдались. По информации Variety, стриминговый сервис Amazon Prime Video официально продлил спин-офф «Пацанов» на второй сезон. Ниже приведен совместный комментарий шоураннера Мишель Фазекас и исполнительного продюсера Эрика Крипке:

«Мы с радостью снимем второй сезон «Поколения «Ви». Мы полюбили этих персонажей и их истории, поэтому нам очень приятно, что люди чувствуют то же самое! Сценаристы уже работают над новым сезоном. Следующая глава будет такой же бурной, неожиданной, душевной и сатирической. И, конечно же, не обойдется без взрывающихся гениталий, к которым зрители уже привыкли».

Сериал о приключениях молодых супергероев стартовал в конце сентября. Работа над вторым сезоном начала сразу после того, как закончилась забастовка Гильдии сценаристов Америки. По словам главы телевизионного отдела Amazon Вернона Сандерса, «Поколение «Ви» в этом году стало самым популярным оригинальным шоу платформы. Сейчас проект возглавляет чарт просмотров в 130 странах мира.

Сегодня на стриминге состоялась премьера шестой серии, а финальный эпизод выйдет 3 ноября.