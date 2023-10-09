Умер классик британского кино Теренс Дэвис

В возрасте 77 лет ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист Теренс Дэвис, являющийся автором таких «тихих шедевров», как «Далекие голоса, застывшие жизни» (1988) и «Конец долгого дня» (1992). Новость появилась на официальной странице Дэвиса в одной из соцсетей. Сообщение гласит:

«С глубокой печалью сообщаем о смерти Теренса Дэвиса, который сегодня, 7 октября, мирно скончался дома после непродолжительной болезни».

Несмотря на то, что широкой публике Дэвис не очень известен, он имеет статус одного из главных британских режиссеров последних десятилетий. Кроме ряда автобиографических фильмов, в число которых входят уже упомянутые «Далекие голоса, застывшие жизни» и «Конец долгого дня», на его счету ряд картин с именитыми артистами. Например, он снял стильные мелодрамы «Обитель радости» (2000) с Джиллиан Андерсон и «Глубокое синее море» (2011) с Рэйчел Вайс и Томом Хиддлстоном. Он также экранизировал известную книгу Джона Кеннеди Тула «Неоновая Библия» с Джиной Роулендс в одной из ведущих ролей.

Дэвис вырос в обыкновенной рабочей семье в Ливерпуле — именно там происходит действие многих его картин. Также Ливерпулю посвящена документальная кинопоэма режиссера «Время и город» (2008).

На закате карьеры Дэвис занимался биографическими фильмами. Два его последних проекта — «Тихая страсть» (2016) о поэтессе Эмили Дикинсон и «Благословение» (2021) о поэте Зигфриде Сассуне.