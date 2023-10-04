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Сериал «Убийства в одном здании» продлен на четвертый сезон

4 октября 2023 15:13
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на четвертый сезон

Этот комедийный детектив по-прежнему является самым популярным проектом Hulu.

Третий сезон многосерийного комедийного детектива «Убийства в одном здании» завершился буквально вчера, вслед за чем стриминговый сервис Hulu объявил, что полюбившийся критикам и зрителям сериал официально продлен на следующий сезон. Каких-либо подробностей на данном этапе нет, однако решение о продолжении шоу не должно удивлять. Суперхит со Cтивом Mapтином, Ceлeной Гoмec и Mapтином Шopтом по-прежнему пользуется у аудитории повышенным спросом, оставаясь в своем блоке самым востребованным проектом потоковой платформы.

В центре сюжета — троица поклонников криминальных историй, которые проживают в многоквартирном доме на Манхэттене. Они совершенно не похожи друг на друга, но их объединяет общая страсть. Однажды главные герои вовлекаются в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом, после чего они пытаются самостоятельно докопаться до истины, попутно записывая собственный подкаст. Все это приводит их к другим сложным делам, в которые они невольно вовлекаются в дальнейших сезонах.

В многочисленный актерский состав шоу входят Мэрил Стрип, Пол Радд, Эми Райан, Кара Делевинь, Тина Фей, Давайн Джой Рэндольф, Нэйтан Лейн, Джесси Уильямс, Эшли Пак, Майкл Рапапорт, Джейн Линч, Нома Думезвени, Ширли Маклейн, Мэттью Бродерик, Адриан Мартинес, Эми Шумер и Стинг. Творческими руководителями сериала выступают Джон Хоффман («В поиске») и Стив Мартин.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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