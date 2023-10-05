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Аарон Экхарт готовится к бою в клетке в трейлере триллера «Грохот сквозь тьму»

5 октября 2023 14:57
Аарон Экхарт готовится к бою в клетке в трейлере триллера «Грохот сквозь тьму»

Актер сыграл кулачного бойца, задолжавшего мафии.

Киностудия Lionsgate представила дебютный трейлер брутального экшен-триллера «Грохот сквозь тьму» об опытном бойце, пытающегося удержаться на плаву. Ведущие роли в картине сыграли Аарон Экхарт («Темный рыцарь») и Белла Торн («Нация убийц»).

Действие развернется в глухом городке на северо-западе Миссисипи, где правила жизни диктует местная мафия. В центре повествования — побитый жизнью кулачный боец Джек Баучер (Экхарт). Он мечтает начать жизнь с чистого листа, однако от прошлого не уйти. Он оказывается в числе должников местной криминальной леди по прозвищу Большая мамочка Свит (Марианн Жан-Батист). Чтобы сохранить дом своей матери, главному герою приходится согласиться на ее малопривлекательное предложение — снова участвовать в подпольных боях без правил. В случае победы протагонист не потеряет место, где он вырос, но поражение равносильно смерти. Выпутаться из отчаянного положения Баучеру помогает молодая аферистка Аннет (Торн), также имеющая массу проблем.

В остальной актерский состав вошли Ричи Костер, Вирджиния Ньюком, Лиз Феннинг, Джо Херсли, Ричи Монтгомери, Бо Харт и Майкл Макколл. Режиссерами выступили создатели криминального детектива «Жесткое прошлое» Грэм и Паркер Филлипс. Сценарий по мотивам своего романа «Боец» написал Майкл Фэррис Смит, автор боевика с Мэлом Гибсоном «Дорога отчаяния».

Кинотеатральный релиз ленты состоится 3 ноября, а спустя неделю «Грохот сквозь тьму» выйдет на стриминге.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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