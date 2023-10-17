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Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех»

17 октября 2023 13:23
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех»

Юноше придется преодолевать различные препятствия.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер многосерийной комедии «Политех», повествующей о студенте колледжа, который страстно хочет стать киберспортсменом. Главные роли в сериале сыграли Александр Новиков, Анна Глаубэ и Ян Цапник. Премьера на видеосервисе состоится 27 октября. Позже сериал выйдет на телеканале СТС.

В центре сюжета — подросток по имени Глеб (Новиков), получивший редкий шанс попасть в крупную киберспортивную команду. Проблема в том, что родители юноши не разделяют его пристрастия и хотят, чтобы он получил более традиционную профессию. Чтобы задобрить родственников, главный герой поступает в посредственный колледж, но парень надеется, что благодаря этому он сможет уделять больше внимания своим тренировкам. Планы рушатся, когда в учебном заведении появляется новая директриса — молодая столичная айтишница Алиса (Глаубэ). У нее огромные амбиции и желание поднять престиж второсортного колледжа. Также девушка тем самым надеется дать мощный толчок своей карьере. Несмотря на это, Глеб решает бороться со всеми препятствиями, уготованными Алисой, потому что он жаждет добиться огромных успехов в киберспорте.

В остальной актерский состав вошли Андрей Федорцов, Егор Корешков, Маргарита Дьяченкова, Наталья Бардо, Эвелина Бледанс, Олег Верещагин, Ирина Пегова, Ринат Мухамбаев, Роман Кулясов, Маруся Климова, Даниил Савельев, Анна Покров, Олег Верещагин и Вадим Скоб. Режиссером 12-серийного проекта выступил Алексей Зотов («Убить босса»).

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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