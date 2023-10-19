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Киноафиша Новости Ридли Скотт остался в восторге от предстоящего фильма «Чужой: Ромул»

Ридли Скотт остался в восторге от предстоящего фильма «Чужой: Ромул»

19 октября 2023 14:42
Ридли Скотт остался в восторге от предстоящего фильма «Чужой: Ромул»

Режиссер Федерико Альварес рассказал о первом показе картины.

Режиссер нового фильма из киновселенной «Чужого» Федерико Альварес выступил на мероприятии DGA Latino Summit, где рассказал собравшимся и своему коллеге Гильермо дель Торо о реакции Ридли Скотта на его предстоящую картину. Постановщик хотел, чтобы именно отец-основатель франшизы был его первым зрителем. По словам Альвареса, Скотт остался в полном восторге от увиденного:

«Я хотел, чтобы Ридли увидел фильм первым, но все мне ясно давали понять, что он довольно суровый, особенно если это как-то связано с его проектами. Насколько я знаю, он оказывал довольно сильное давление на создателей «Бегущего по лезвию 2049», который я считаю шедевром. Ему было сложно, потому что это его наследие. Я поинтересовался его мнением о «Топ Гане: Мэверик», на что он ответил: «Ну, так себе». Когда я спросил, в чем проблема фильма, то он заявил, что первая часть, снятая его братом Тони, была чем-то оригинальным, а сиквел «средненький». Несмотря на свою жесткость, он все равно уважительно отзывается о других».

Альварес очень переживал перед встречей со Скоттом, но ему хотелось лично услышать вердикт мэтра:

«Я был скептически настроен. Даже если бы меня не просили присутствовать на показе, я бы все равно пошел, чтобы потом за столом, глядя в глаза, выслушать его мнение. Я бы пошел, даже если бы он заявил после, что я уничтожил его наследие. Мне необходимо было находиться там. Больше всего не хотелось получить электронное письмо в духе: «Ридли говорит…». Когда он закончил просмотр, то сказал буквально следующее: «Феде, что тут говорить? Чертовски здорово!». Близкие подтвердят, что это был один из лучших моментов в моей жизни. Невероятно, когда такой мастер, которым я всегда восхищался, не просто посмотрел мой фильм, но еще и поставил высокую оценку. Потом он целый час рассказывал, что ему особенно понравилось. Один из лучших комплиментов звучал так: «Диалоги просто великолепные. Ты автор?». «Да», — ответил я».

Премьера «Чужого: Ромул» намечена на 16 августа 2024 года.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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