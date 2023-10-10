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Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника»

10 октября 2023 15:49
Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника»

Переосмысление легенды о Гамельнском крысолове.

Прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер хоррора «Проклятие дудочника», в основу которого легла средневековая немецкая легенда о Пегом Дудочнике, безжалостно обрекавшем целые поселения на смерть. Ведущие роли в картине сыграли Шарлотта Хоуп («Проклятие монахини») и Джулиан Сэндс («Чернокнижник»), трагически погибший в горах Калифорнии в январе этого года.

В центре сюжета — молодая девушка Мэл, которая далека от средневекового фольклора. Она является музыкантом, всегда полагающимся при исполнении на свое сердце. Однажды ее просят подготовить для концерта нечто смелое и необычное. Пытаясь выйти из положения, ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс. Таким уникальным даром обладал лишь Гамельнский крысолов, который не намерен им делиться. После этого древнее зло снова возвращается для новой волны кровопролитий, так что Мэл необходимо найти способ остановить монстра.

В остальной актерский состав вошли Кейт Николс, Оливер Сэвелл, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Ива О’Флэнаган, Саломе Чандлер и Боян Анев. Режиссером и автором сценария выступил ирландский кинематографист Эрлингур Тороддсен («Седьмой пациент», «Сумерки»). В производственную команду входит продюсер «Хеллбоя» и «Неудержимых» Ави Лернер.

В России «Проклятие дудочника» выйдет 30 ноября.

Фото: Global Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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