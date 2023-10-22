От «Загрузки» до «Кибердеревни»: 5 отличных сериалов о мире будущего

20 октября на Prime Video выходит третий сезон фантастического сериала «Загрузка», в котором смерть — отнюдь не конец жизни. В честь премьеры рассказываем про этот и другие проекты (избегая очевидных «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада») о том, каким кинематографисты видят мир будущего.

По сюжету сериала, в скором будущем люди, находящиеся на грани смерти, могут быть «загружены» в виртуальную реальность, готовой приютить их в загробном мире. Главная героиня Нора работает в отделе обслуживания клиентов одного из таких цифровых порталов под названием Lakeview. Когда инфантильный тусовщик Нэйтан попадает в аварию, его девушка Ингрид дарит ему возможность жить вечно, но только в виртуальном мире, за создание которого отвечает Нора. Оказавшись по другую сторону реальности, Нэйтан не только переосмысливает свою земную жизнь, но и подозревает, что его смерть не случайна.

«Загрузка» оригинально и иронично всматривается в наше возможное будущее, в котором технологии отчасти заменят людей, а жизнь после смерти станет реальностью, пусть и цифрового мира. Но сериал не лишен и философских размышлений о цене и губительности прогресса: так ли привлекательная вечная жизнь, в которую человек переносит все свои земные травмы и боли.

Загрузка

Яркий отечественный пример освоения жанра сай-фай. События сериала разворачиваются в 2100 году, когда Земля больше не пригодна для жизни, а другие планеты, включая Марс, наоборот, стали новым пристанищем для человечества. Главный герой Николай — фермер, который живет вместе с семьей на Красной планете и посвятил себя сельскому хозяйству. Но ход его привычной жизни нарушает руководство компании «Ижевск Дайнемикс» — крупной корпорации, для которой бесчеловечные роботы и звон холодных монет важнее людей. Теперь Николай, разлученный с семьей, но обретший нового друга в лице робота Вани, в которого по воле случая перенеслось сознание руководителя бездушной корпорации, путешествует по космосу в поисках вселенской справедливости.

«Кибердеревня» возведена на почве YouTube-феномена Birchpunk — канала с несколькими короткими видео, в которых эстетика русской глубинки сплеталась со стилем киберпанк. Видео вмиг стали вирусными, а интерес к проекту возрос до Луны. Сериал постарался расширить изначальную вселенную проекта и представил свою фантазию о мире будущего с русским колоритом.

Кибердеревня

В основе шоу — одноименный роман Ричарда Моргана, события которого разворачиваются в XXVII веке. Подобно «Загрузке», теперь сознание всех жителей Земли хранится в специальных носителях, но не после смерти, а еще при жизни. Люди при этом делятся на две группы: тех, кто является изначальным носителем сознания, и тех, кого наделили сознанием других людей. Вопреки этому удивительному техническому прогрессу, устройство общества будущего не сильно отличается от настоящего и так же страдает от классового неравенства. Властью обладает каста «маф» — богатые долгожители, которые изобрели способ копирования своего сознания на дополнительные носители.

Стартовой точкой сюжета является загадочное убийство одного из тел-носителей миллиардера Бэнкфорта, за расследование которого берется бывший спецназовец Такэси Ковач. Так начинается его загадочное и опасное путешествие в изнанку привычного мира, в котором наделенный душой человек все еще опасней бездушных машин.

Видоизмененный углерод

События сериала развиваются в 2032 году, а место действия — американская провинция Голубой хребет. Главная героиня Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец) занимается тестированием VR-игр. Однажды по просьбе брата Бертона (Джек Рейнор) она тестирует его новую разработку. Сюжет игры развивается в альтернативном Лондоне XXI века, населенном различными необычными персонажами. Постепенно Флинн понимает, что между футуристическим миром игры и реальностью есть портал, открытие которого грозит необратимыми последствиями.

«Периферийные устройства» — один из самых интересных проектов о будущем, в котором сплетаются приметы привычного нам мира и футуристической фантазии о том, как время изменит все. Первый сезон сериала собрал высокие оценки критиков и зрителей, но, несмотря на заявленный второй сезон, проект по итогу был закрыт, лишившись своего продолжения.

Периферийные устройства

Действие этого сериала происходит в недалеком будущем, когда главным направлением туризма становятся космические путешествия. Бороздящий космическое пространство корабль «Авеню 5» неожиданно терпит бедствие во время круиза вокруг Сатурна. Теперь вместо обещанных 8 недель тысячам пассажиров придется провести в космосе около 3 лет. Ситуация становится еще непредсказуемей, когда выясняется, что корабль летит на автопилоте, а капитан и его команда — не профессиональные пилоты, а приглашенные актеры, которые понятия не имеют, что делать в сложившейся ситуации.

«Авеню 5» с Хью Лори в главной роли смотрит на мир будущего иронично. Авторы представляют, что, даже несмотря на технический прогресс, человек останется неизменным: он будет совершать глупейшие ошибки, а потом страдать от них. Но при этом шоу не лишено отличного юмора, который помогает и героям, и зрителям пережить тот ужас, с которым они столкнулись.