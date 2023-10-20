Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы»
Картина получила главный приз фестиваля актуального российского кино «Маяк».
Компания Forest Film представила трейлер драмы «Каникулы», который является режиссерским дебютом Анны Кузнецовой. Она же является автором сценария. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова.
По сюжету, молодая учительница Таня (Савельева), возглавляющая школьный кружок театрального искусства, вместе со своей юной труппой отправляется в Сочи, чтобы принять участие в конкурсе. Компанию им составляет суровая завуч Мария Генриховна (Кутепова). Сначала Таня не рада такой спутнице, боясь, что присутствие старшей коллеги помешает творчеству, но со временем женщины находят общий язык и проникаются друг к другу симпатией. Когда организаторы фестиваля требуют от труппы Тани и Марии Генриховны внести существенные изменения в свой спектакль, женщинам предстоит решить, остаться верными самим себе и своим подопечным или же пойти на поводу у организаторов. Параллельно ребята, входящие в труппу, переживают собственные драмы, что тоже требует от главных героинь участия.
Вместе с Савельевой и Кутеповой в фильме сыграли Ирина Носова. Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев и другие.
Дата выхода «Каникул» в прокат пока не анонсирована. Картина будет показана на фестивале «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября.