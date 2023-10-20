Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы»

Компания Forest Film представила трейлер драмы «Каникулы», который является режиссерским дебютом Анны Кузнецовой. Она же является автором сценария. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова.

По сюжету, молодая учительница Таня (Савельева), возглавляющая школьный кружок театрального искусства, вместе со своей юной труппой отправляется в Сочи, чтобы принять участие в конкурсе. Компанию им составляет суровая завуч Мария Генриховна (Кутепова). Сначала Таня не рада такой спутнице, боясь, что присутствие старшей коллеги помешает творчеству, но со временем женщины находят общий язык и проникаются друг к другу симпатией. Когда организаторы фестиваля требуют от труппы Тани и Марии Генриховны внести существенные изменения в свой спектакль, женщинам предстоит решить, остаться верными самим себе и своим подопечным или же пойти на поводу у организаторов. Параллельно ребята, входящие в труппу, переживают собственные драмы, что тоже требует от главных героинь участия.

Вместе с Савельевой и Кутеповой в фильме сыграли Ирина Носова. Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев и другие.

Дата выхода «Каникул» в прокат пока не анонсирована. Картина будет показана на фестивале «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября.