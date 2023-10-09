Петь или не петь: 7 мюзиклов, которые полюбят даже не фанаты жанра

Можем поспорить, что в вашем окружении есть хотя бы пара знакомых, которых передергивает от одного упоминания мюзиклов. Каждый год в этом жанре выходят яркие работы, достойные внимания самых отъявленных скептиков. Пересмотреть свои взгляды на песни и танцы в кино поможет наша подборка с нетипичными рекомендациями, которые найдут место в вашем сердце.

Джек правит царством Хеллоуина, кишащего мертвецами. Однажды Джек попадает в волшебную страну Рождества, где впервые узнает о существовании добра и традиций этого праздника. Он не придумывает ничего лучше, чем похитить Санта-Клауса и занять место правителя.

Великолепное произведение Генри Селика, работающего в технике покадровой анимации. Всего пришлось создать более двухсот кукол, а у одного только Джека было около 400 голов, передающие разные эмоции персонажа. «Кошмар перед Рождеством» — редкая картинка, которую стоит увидеть не только в оригинале, но и в дубляже, благодаря оригинальным песням группы «Машина времени». Самый подходящий мультфильм для знакомства с жанром, особенно в преддверии Хеллоуина и Нового года.

Кошмар перед Рождеством

Типичная пара молодоженов Брэд и Джэнет отправляются в свадебное путешествие, но по дороге их машина ломается. Под проливным дождем единственным спасением становится готический замок. Эксцентричные жильцы оказываются сворой местного Франкенштейна, работающего над созданием идеального парня.

Пародийная работа, высмеивающая клише хорроров и научной фантастики. Настоящий праздник чудачества с безумными песнями и плясками. «Шоу ужасов Рокки Хоррора» довольно быстро приобрел культовый статус. Сначала в Америке, а затем и по всему миру стали проводить тематические вечеринки с просмотром фильма. По сей день фанаты наряжаются в панк-стилистике фильма и устраивают на Хеллоуин синхронные танцы с героями на экране.

Шоу ужасов Рокки Хоррора

Удивительная семья Мадригаль наделена магическими способностями. Кто-то умеет исцелять, кто-то обладает сверхсилой, кто-то управляет погодой — лишь маленькая Мирабель родилась без дара. Героиня чувствует, что их семью поджидает катастрофа, и поэтому отправляется на поиски пропавшего дяди, который может предсказать будущее.

Песни для этого мультфильма написал Лин-Мануэль Миранда — одно из самых громких имен современного мюзикла. Его главный хит «Гамильтон» обязателен к просмотру, но уже на этапе любви к жанру. Начать же стоит с добрейшей семейной картины «Энканто», получившей в 2021 году «Оскар» за лучший анимационный фильм. Смотреть с осторожностью: песня про дядю Бруно может заесть в голове на дни, а то и недели.

Энканто

Молодой парень Джон подрабатывает официантом, а сам мечтает стать успешным композитором. Ему вот-вот исполнится 30 лет, и эта цифра все больше давит на него, ведь добиться признания у него пока не выходит. Все свободное время он тратит на написание мюзикла, но все больше впадает в творческую стагнацию.

Следующая работа для знакомства с Лин-Мануэлем Мирандой, который экранизировал мюзикл талантливого композитора Джонатана Дэвида Ларсона. Полуавтобиографическая история с трагичным концом: Ларсон умер за день до предварительного показа своей первой работы. Он добился успеха и получил несколько престижных премий уже посмертно. Его роль блистательно исполнил Эндрю Гарфилд. Актер получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».

Тик-так... БУМ!

Во время ревущих 20-х происходит революция: в кино врывается звук. Дон Локвуд — одна из самых больших звезд немых фильмов, и его приглашают сняться в новой звуковой картине. Он и его постоянная партнерша Лина Ламонт учатся с нуля обращаться с микрофоном. Пока Дон делает успехи, все участники съемочного процесса сходят с ума от невыносимо визгливого голоса Лины. Девушке срочно нужна дублерша.

Приобщение к мюзиклам невозможно без обращения к классике. «Поющие под дождем» — лучшая точка входа, потому что фильм является солянкой из хитов сразу нескольких бродвейских постановок. В процессе подбора репертуара создатели заметили, что лучшие песни написаны в эпоху перехода от немого кино к звуковому. Так и родился сюжет картины.

Поющие под дождем

В городе грез Мия безуспешно пытается построить актерскую карьеру, пока Себастьян мечтает стать джазовым музыкантом. Два одиночества встречаются в огромном городе и влюбляются друг в друга. Вместе они прокладывают себе путь к успеху, но чем ближе он становится, тем сложнее поддерживать отношения.

Еще один фильм-солянка из лучших произведений. Дэмьен Шазелл сделал десятки отсылок, в том числе на упомянутые «Поющие под дождем». «Ла-Ла Ленд» — красивейшая история с запоминающимися музыкальными произведениями. Картина стала кассовым хитом и заработала 6 статуэток «Оскара» из 14 номинаций.

Ла-Ла Ленд

Уильям ведет блог под псевдонимом Доктор Ужасный. В интернете он делится своими планами по достижению статуса суперзлодея. Его главная цель — попасть в Злую Лигу Зла, которая пока не горит желанием рассматривать кандидатуру молодого неудачника. Помимо забот профессиональных, Уильям страдает от проблем и на любовном фронте. Пенни, на которую засматривается главный герой, влюбляется в его главного врага — Капитана Молота.

Трехсерийный проект, где эпизоды длятся не более 15 минут. Прекрасный досуг со смешными песнями в исполнении Нила Патрика Харриса, Фелиции Дэй и Нейтана Филлиона. Малобюджетная независимая постановка, выполненная с большой любовью и для души.