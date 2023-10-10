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Киноафиша Новости Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом»

Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом»

10 октября 2023 11:02
Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом»

Отмеченный наградой в Каннах фильм выйдет в российский прокат.

Онлайн-кинотеатр MUBI, специализирующийся на авторском и фестивальном кино, представил трейлер драмы о взрослении «Как заниматься сексом», который стал победителем программы «Особый взгляд» на прошедшем в этом году Каннском кинофестивале. Официальный синопсис гласит:

«Три британские девушки подросткового возраста в качестве своеобразного обряда инициации вместе отправляются на каникулы в Грецию. Выпивка, тусовки в клубах и новые знакомства должны сделать это лето лучшим в их жизни. В ритме танца гуляя по залитым солнцем улицам Малии, они сталкиваются со сложными тонкостями секса, согласия и самопознания. Отличаясь ярким визуальным рядом и идеально подобранным саундтреком, режиссерский дебют Молли Мэннинг Уокер представляет собой до боли знакомый портрет ранней взрослости и того, как должны — или не должны — происходить первые сексуальные контакты».

30-летняя Уокер сняла картину по собственному сценарию.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг «Как заниматься сексом» составляет внушительные 94% при 35 рецензиях. По мнению критиков, в фильме «достоверно и с отрезвляющим волнением показаны женская дружба и половое созревание».

В российских кинотеатрах «Как заниматься сексом» появится 9 ноября.

Фото: MUBI
Елена Королева
Елена Королева
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