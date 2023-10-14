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Киноафиша Новости Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами

Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами

14 октября 2023 10:34
Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами

Над новым проектом трудится автор оригинального шоу.

Deadline в эксклюзивном материале сообщает, что признанный сериал «Форс-мажоры», по-прежнему пользующийся огромной популярностью у зрителей, вернется в эфир с новыми сериями. Создатель оригинального проекта Аарон Корш в сотрудничестве с NBCUniversal ведет работу над смежным шоу, однако это будет ни возрождение, ни ремейк, ни спин-офф. Деловые формальности пока не улажены, но ожидается, что затруднений по этой части не возникнет.

Сообщается, что зрителей ждет многосерийная юридическая драма, события которой развернутся во вселенной «Форс-мажоров», но с новыми персонажами и в другой локации. Deadline со ссылкой на свои источники уточняет, что местом действия станет Лос-Анджелес.

Напомним, «Форс-мажоры» насчитывают девять сезонов, которые выходили с 2011-го по 2019 год. В центре сюжета — вымышленная юридическая фирма, базирующаяся в Нью-Йорке. Главными героями выступают успешный юрист Харви Спектер (Гэбриел Махт) и его обладающий феноменальной памятью партнер Майк Росс (Патрик Джей Адамс). В том же 2019 году вышел спин-офф «Пирсон» во главе с Джиной Торрес, однако он продержался в эфире лишь один сезон.

Фото: USA Network
Елена Королева
Елена Королева
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