В прокате стартует зажигательный фильм «Уличные танцы. Мировой уровень»

Сегодня, 12 октября, кинокомпания «Экспонента» выпускает в российский прокат молодежный фильм «Уличные танцы. Мировой уровень», который повествует о крупном конкурсе по брейк-дансу.

В центре сюжета — сводные братья в лице Бенджи и Тиджея, которые совершенно друг на друга не похожи. Если Бенджи непрестанно попадает в передряги, то дисциплинированный Тиджей всегда ведет себя прилежно и соблюдает правила. Невзирая на эти принципиальные отличия, есть одна вещь, которая объединяет братьев — они оба обожают уличные танцы и брейк-данс.

Однажды, когда напряжение в отношениях между Бенджи и Тиджеем достигает апогея, они решают выяснить отношения в рамках танцевального баттла. Свидетельницей их состязания становится женщина, тренирующая профессиональных танцоров. Увидев, что парни обладают недюжинным талантом, она предлагает им поучаствовать в отборочном этапе для выступления на международном конкурсе по брейк-дансу. Чтобы добиться успеха на танцполе, братьям предстоит найти общий язык, преодолев взаимную неприязнь.

Главные роли исполнили титулованные профессиональные танцоры Кельвин Кларк и Карам Сингх, которые в реальной жизни являются друзьями еще с детских лет. Сняли фильм режиссеры Макс Джива и Дания Пасквини («Уличные танцы 2» (2012) и «Уличные танцы 3D» (2010).