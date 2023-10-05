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Киноафиша Новости В прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком

В прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком

5 октября 2023 09:32
В прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком

Картина о кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре.

Сегодня кинокомпания «Централ Партнершип» выпускает в отечественные кинотеатры приключенческий фильм «Повелитель ветра», повествующий о подвиге знаменитого российского путешественника Федора Конюхова.

По сюжету, уже будучи опытным и прославленным на весь мир покорителем земных пространств, Конюхов в исполнении Федора Бондарчука берется осуществить еще одну миссию, которая обещает стать самой трудной и опасной в его жизни. Он намеревается в одиночку совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Конюхов готовится к этому испытанию при помощи команды специалистов, однако невозможно просчитать все угрозы, с которыми путешественник может столкнуться в столь рискованном предприятии.

На своем пути главный герой становится жертвой урагана и теряет связь с миром. Несмотря на отсутствие сна и ограниченное количество кислорода, Конюхову, подобно гомеровскому Одиссею, не остается ничего, кроме как продолжать свое путешествие и держаться под напором неумолимых сил природы, чтобы все-таки воссоединиться с теми, кто ему дорог.

Режиссером картины является Игорь Волошин. Он же работал над сценарием вместе с Андреем Золотаревым и Олегом Маловичко при участии Ксении Мирошник. В основной актерский состав вместе с Федором Бондарчуком вошли Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

Фото: «Централ Партнершип»
Елена Королева
Елена Королева
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