В прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком

Сегодня кинокомпания «Централ Партнершип» выпускает в отечественные кинотеатры приключенческий фильм «Повелитель ветра», повествующий о подвиге знаменитого российского путешественника Федора Конюхова.

По сюжету, уже будучи опытным и прославленным на весь мир покорителем земных пространств, Конюхов в исполнении Федора Бондарчука берется осуществить еще одну миссию, которая обещает стать самой трудной и опасной в его жизни. Он намеревается в одиночку совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Конюхов готовится к этому испытанию при помощи команды специалистов, однако невозможно просчитать все угрозы, с которыми путешественник может столкнуться в столь рискованном предприятии.

На своем пути главный герой становится жертвой урагана и теряет связь с миром. Несмотря на отсутствие сна и ограниченное количество кислорода, Конюхову, подобно гомеровскому Одиссею, не остается ничего, кроме как продолжать свое путешествие и держаться под напором неумолимых сил природы, чтобы все-таки воссоединиться с теми, кто ему дорог.

Режиссером картины является Игорь Волошин. Он же работал над сценарием вместе с Андреем Золотаревым и Олегом Маловичко при участии Ксении Мирошник. В основной актерский состав вместе с Федором Бондарчуком вошли Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.