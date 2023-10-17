Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman

В рамках проходящего в Нью-Йорке фестиваля Comic Con состоялось выступление режиссера Мэттью Вона, который поделился своими интригующими творческими планами на ближайшее будущее. Вон заявил, что ведет работу над перезапуском комедийного супергеройского фильма «Пипец».

«Пипец» изменил представление людей о том, что такое супергеройское кино. Мы собираемся сделать это снова. Никто из персонажей оригинального «Пипца» не будет фигурировать в новой версии, но мы бы хотели их возвращения после перезапуска. Я пока не могу об этом рассказывать, но будет весело!» — сказал Вон.

Напомним, оригинальный «Пипец» вышел в 2010 году, а спустя три года последовал сиквел. Главные роли в этих фильмах сыграли Аарон Тейлор-Джонсон и Хлоя Грейс Морец.

Вместе с тем Вон рассказал о будущем своей шпионской франшизы Kingsman. Кинематографист подтвердил, что работа над новой частью уже идет, хотя пока неизвестно, будет это полнометражный фильм или же сериал:

«Следующий проект расскажет о восхождении Гитлера, а также о том, что он пришел ко власти во многом благодаря поддержке со стороны британской аристократии».

На данный момент серия Kingsman включает картины «Kingsman: Секретная служба» (2015), «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), а также приквел «King’s Man: Начало» (2021).