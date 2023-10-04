Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»

Стрим-сервис Netflix выпустил новый трейлер мини-сериала «Весь невидимый нам свет», действие которого имеет место во время Второй мировой войны. В основу фильма лег одноименный роман Энтони Дорра, удостоенный Пулитцеровской премии.

В центре сюжета — слепая французская девушка-подросток по имени Мари-Лор ЛеБлан (Ария Мия Лоберти), которая вместе со своим отцом Даниэлем (Марк Руффало) бежит из Парижа, оккупированного Германией. Они забирают с собой легендарный камень, который ни в коем случае не должен попасть в руки нацистов. Мари-Лор и Даниэль находят укрытие у дяди девушки Этьена (Хью Лори) в портовом городе Сен-Мало. Этьен является членом французского Сопротивления, проводя секретные радиопередачи. В дальнейшем за микрофон садится Мари-Лор. Ее проникновенные речи делают ее целью для нацистов. В трейлере она говорит:

«Я знаю, что за эти трансляции я могу быть казнена, но я не буду молчать».

Все четыре эпизода мини-сериала снял Шон Леви («Очень странные дела», «Главный герой»). Мировая премьера первых двух серий состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.

На Netflix «Весь невидимый нам свет» выйдет 2 ноября.