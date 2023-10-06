Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт»

Спустя двадцать лет Кевин Костнер возвращается в режиссерское кресло. Студия Warner Bros. выпустила первый тизер картины «Горизонт: Американская сага». Подобно «Убить Билла» Квентина Тарантино, предстоящий фильм будет поделен на две части, причем обе выйдут летом 2024 года: первая увидит свет 28 июня, тогда как вторая — 16 августа. Костнер является не только режиссером, но также соавтором сценария и исполнителем главной роли.

В тизере показаны великолепные пейзажи американского фронтира, на фоне которых затем появляется скачущий на коне персонаж Костнера. Он достает ружье и начинает стрелять в кого-то за кадром.

Действие «Горизонта» охватит около пятнадцати лет. Фильм расскажет о судьбе людей, поселившихся на Американском западе. Зрителям предстоит увидеть, как главные герои решают вопросы жизни и смерти на фоне неопределенности из-за надвигающейся Гражданской войны (1861-1865). Согласно официальному синопсису, в картине будет исследована «притягательность Старого запада и то, как он был добыт — и утерян — через кровь, пот и слезы многих людей».

Вместе с Костнером в именитый актерский состав вошли Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Люк Уилсон, Джена Мэлоун, Майкл Рукер, Изабель Фурман, Томас Хейден Черч, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.