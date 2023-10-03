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Киноафиша Новости Фантастическая драма «Недруг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом не понравилась критикам

Фантастическая драма «Недруг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом не понравилась критикам

3 октября 2023 15:35
Фантастическая драма «Недруг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом не понравилась критикам

Хвалят только актеров и оператора.

В рамках стартовавшего недавно международного кинофестиваля в Нью-Йорке состоялась мировая премьера научно-фантастической драмы «Недруг» с Сиршей Ронан, Полом Мескалом и Аароном Пьером в главных ролях. Несмотря на яркий актерский состав и многообещающую предпосылку, новый режиссерский проект Гарта Дэвиса («Лев») совершенно не понравился западной прессе. Большинство посмотревших посчитало картину пресной и пустой. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет всего 21% при 24 отзывах.

Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Ави Оффер, NYC Movie Guru:

«Блеклый, недотянутый и пресный фильм. И все это несмотря на прекрасную актерскую игру и великолепную операторскую работу».

Джонатан Сим, Coming Soon:

«Тут далеко не все работает как надо, однако насыщенная эмоциональная составляющая позволяет этой картине стать одним из лучших научно-фантастических фильмов года».

Оуэн Глейберман, Variety:

«Вся проблема этого фильма в том, что как только происходит главный сюжетный поворот, и вы осмысливаете происходящее, становится очевидно, что во всем этом очень мало смысла».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:

«Поначалу кино выбивает из колеи, но постепенно история перетекает в слащавость, что приводит в некоторое замешательство, а в концовке происходит какая-то самодовольная торжественность».

Адриан Хортон, Guardian:

«В фильме присутствует много амбиций и талантливых людей, но без четкого сюжетного движка он кажется таким же сухим, как и грязь 2065 года».

Эктор А. Гонсалес, Loud and Clear Reviews:

«Все эти тональные и повествовательные решения делают эмоциональные сюжетные ходы не только абсолютно неэффективными, но еще и непреднамеренно комедийными».

Широкий релиз «Недруга» состоится 6 октября.

Фото: Amazon Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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