Фантастическая драма «Недруг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом не понравилась критикам
Хвалят только актеров и оператора.
В рамках стартовавшего недавно международного кинофестиваля в Нью-Йорке состоялась мировая премьера научно-фантастической драмы «Недруг» с Сиршей Ронан, Полом Мескалом и Аароном Пьером в главных ролях. Несмотря на яркий актерский состав и многообещающую предпосылку, новый режиссерский проект Гарта Дэвиса («Лев») совершенно не понравился западной прессе. Большинство посмотревших посчитало картину пресной и пустой. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет всего 21% при 24 отзывах.
Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:
Ави Оффер, NYC Movie Guru:
«Блеклый, недотянутый и пресный фильм. И все это несмотря на прекрасную актерскую игру и великолепную операторскую работу».
Джонатан Сим, Coming Soon:
«Тут далеко не все работает как надо, однако насыщенная эмоциональная составляющая позволяет этой картине стать одним из лучших научно-фантастических фильмов года».
Оуэн Глейберман, Variety:
«Вся проблема этого фильма в том, что как только происходит главный сюжетный поворот, и вы осмысливаете происходящее, становится очевидно, что во всем этом очень мало смысла».
Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:
«Поначалу кино выбивает из колеи, но постепенно история перетекает в слащавость, что приводит в некоторое замешательство, а в концовке происходит какая-то самодовольная торжественность».
Адриан Хортон, Guardian:
«В фильме присутствует много амбиций и талантливых людей, но без четкого сюжетного движка он кажется таким же сухим, как и грязь 2065 года».
Эктор А. Гонсалес, Loud and Clear Reviews:
«Все эти тональные и повествовательные решения делают эмоциональные сюжетные ходы не только абсолютно неэффективными, но еще и непреднамеренно комедийными».
Широкий релиз «Недруга» состоится 6 октября.