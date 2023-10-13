Что смотреть на выходных: седьмая «Миссия невыполнима», мини-сериал с Робертом Де Ниро и новый хоррор на Netflix

10 октября, в сети

Кому смотреть: тем, кто готов к экшену года.

Экшен-франшиза с Томом Крузом не разочаровывает вот уже седьмой фильм подряд. В разные годы за невыполнимые «Миссии» брались такие яркие режиссеры, как Брайан Де Пальма, Джон Ву и Джей Джей Абрамс, а с пятой части франшиза нашла своего режиссера в лице Кристофера Маккуорри. Он продолжает обеспечивать стабильный экшен с погонями, авантюрными переодеваниями и макгаффинами, а Том Круз, как обычно, выполняет самостоятельно все трюки и демонстрирует чудеса выносливости. За годы съемок в «Миссиях» актер чего только не делал: и висел на раме вертолета, и прыгал с парашютом, раскрывая его в последний момент, и карабкался по «Бурдж-Халифу», но в «Смертельной расплате» он, кажется, превзошел сам себя. Трюк с прыжком со скалы на мотоцикле — один из самых опасных вообще в истории кино.

Сюжет новой «Миссии» в лучших традициях шпионского фильма крутится вокруг таинственного предмета, за которым все охотятся. Ключ, дающий доступ к управлению могущественным искусственным интеллектом, Итан Хант, в отличие от террориста Гэбриэла (Эсай Моралес), намерен уничтожить, но, чтобы добраться до него, специальному агенту понадобится помощь друзей. Из предыдущих частей в касте Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг и Винг Реймз, но есть и новые лица: Хейли Этвелл из «Агента Картера» и Пом Клементьефф из «Стражей Галактики». Вторая часть «Смертельной расплаты» должна выйти 28 июня 2024 года.

Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Ничто

11 октября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто не может устоять перед героями с трудным характером в комедийном исполнении.

Комедийный мини-сериал с камео ворчливого Роберта Де Ниро рассказывает о жителе Буэнос-Айреса по имени Мануэль (Луис Брандони). Он настоящий эстет, буржуа, который долго работал ресторанным критиком. Вот уже много лет Мануэль живет с экономкой, которая полностью заботится обо всех бытовых вопросах и удобствах, но неожиданно она умирает, так что ему приходится нанять новую — молодую провинциалку Антонию из Парагвая. Обучая девушку работе, Манэль рассказывает о своей жизни и предпочтениях в еде, а культурные различия между ними нередко приводят к забавным ситуациям. В какой-то момент к Мануэлю приезжает друг из Нью-Йорка (Де Ниро), и они предаются прогулкам по городу, разговаривают о жизни и пробуют много вкусной еды.

Сериал снял дуэт аргентинских режиссеров Мариано Кона и Гастона Дюпра, известных комедийным фильмом «Главная роль» (или «Официальный конкурс»), высмеявшим фестивали и «авторское» кино в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Название их новому сериалу дала реплика главного героя, который на вопрос «Как вы бы себя описали? Критик, писатель, журналист?» ответил «Я бы сказал, я ничто». Тем, кому по душе такой чудаковатый юмор, этот аргентинский сериал вполне можно рекомендовать.

Ничто

12 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто искал подходящий сериал для сезона Хеллоуина.

Сценарист и шоураннер Майк Флэнеган («Призраки дома на холме») уходит от Netflix на Prime Video под громкие аплодисменты критиков. «Падение дома Ашеров» называют лучшим его проектом. Закрывает эксклюзивную сделку со стримингом Флэнеган экранизацией произведений Эдгара Аллана По. Несмотря на то что название мини-сериала отсылает к вполне определенному рассказу По, Флэнеган объединил в сценарии сразу несколько произведений мастера темного романтизма и развил их по собственному желанию.

В центре сюжета Родерик и Мэдлин Ашеры, брат и сестра, построившие фармацевтическую империю. Как только в их доме появляется таинственное существо, наследники развращенного семейства начинают умирать один за другим. В касте, как всегда, любимые актеры Флэнегана: Карла Гуджино, Кейт Сигел, Рахул Коли, Т'Ниа Миллер и другие. Всего в мини-сериале будет восемь эпизодов.

Падение дома Ашеров

12 октября, Paramount +

Кому смотреть: поклонникам старого шоу и тем, кто желает познакомиться с легендой ситкомов.

На Paramount+ ребут суперпопулярного ситкома 90-х про психиатра Фрейзера Крейна, который ведет радиопередачу, где пытается помочь людям с их проблемами, любит яйца скрэмбл и эклектику в интерьере. Оригинальный сериал шел на NBC целых 11 сезонов и не сбавлял рейтингов до самого своего финала, а первые сезоны не оставляли шансов конкурентам на премии «Эмми» в категории «Лучшее комедийное шоу» пять лет подряд. Ребут посвящен возвращению любимого героя на экраны. По сюжету, Фрейзер переезжает из Бостона в Сиэтл к сыну Фредди, чтобы наладить с ним потерянную связь.

В роли Фрейзера вернется Келси Грэммер. Заглянут в шоу Биби Ньювирт в роли Лилит, бывшей жены главного героя, и Пери Гилпин в роли Розы Дойл, продюсера его радиопередачи. Остальной каст обновился. В частности, Джек Катмор-Скотт сыграл сына Фрейзера, а Николас Линдхерст — друга. Первые два эпизода поставил ветеран американского телевидения Джеймс Берроуз («Друзья», «Теория большого взрыва»), а создателями выступили Джо Кристалли и Крис Харрис, работавшие над «Как я встретил вашу маму». Несмотря на солидную команду, критики приняли сериал без больших восторгов, но фанатам ситкома старый новый «Фрейзер» должен понравиться. Все же многие рецензенты подтвердили, что и в ребуте дух оригинала все-таки жив. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Фрейзер

13 октября, Prime Video

Кому смотреть: тем, кого не смутить названиями.

Под слегка пугающим названием на самом деле скрывается вдохновляющее судебное драмеди. Главные роли в фильме сыграли Джейми Фокс («Джанго освобожденный») и Томми Ли Джонс («Люди в черном»). Их герои — харизматичный адвокат Уилли Гэри и его несколько угрюмый клиент Джеремая О’Киф — начинают борьбу с владельцем крупного ритуального бизнеса, решившим подмять под себя маленькие предприятия во всем штате Миссисипи, доводя их до банкротства.

Режиссером фильма выступила Маргарет Беттс, ставившая «Послушницу» с Маргарет Куэлли. Она же принимала участие в написании сценария, в основу которого легли реальные события. Оба героя действительно существовали и выиграли это трудное дело в середине 90-х. После того как спустя несколько лет история получила огласку в прессе, победа была признана главной в карьере адвоката Гэри.

Похороны

13 октября, в сети

Кому смотреть: тем, кто искал фильм на пятницу 13-е.

Еще одна хеллоуиновая новинка недели — хоррор от режиссера фильма «Сумерки. Сага. Затмение» Дэвида Слэйда. Кроме популярной вампирской франшизы, Слэйд работал на телевидении и снял, например, несколько эпизодов «Ганнибала». Его новый фильм основан на одноименной книге Нормана Пэтриджа, получившей Премию Брэма Стокера. Для экрана роман адаптировал сценарист Майкл Гилио («Подземелья и драконы: Честь среди воров»).

В маленьком городке каждый Хеллоуин мальчики-подростки надевают ритуальные маски и отправляются в кукурузное поле, чтобы убить жуткое ожившее чучело с тыквой вместо головы до того, как в полночь ударит церковный колокол. Тот, кто это сделает и не умрет в процессе, сможет получить чек на круглую сумму и возможность уехать из неблагополучного города навсегда. Парень по имени Ричи Шеперд (Кейси Лайкс) включается в игру, но, увидев смертоносное существо воочию, пасует. На помощь ему приходит девушка Келли Хейнс (Эмири Крачфилд), которой запрещено участвовать в жатве.

Темная жатва

13 октября, Apple TV +

Кому смотреть: тем, кому нравится «Удивительная миссис Мейзел».

Литературный источник есть на этой неделе и у сериала платформы Apple TV. Это художественный роман Бонни Гармус, рассказывающий историю про феминистку, которая попала на телевидение в программу по готовке еды в 1960-е и смогла извлечь из этого общественную пользу. В главной роли Бри Ларсон. В сериале она играет Элизабет Зотт, подающего надежды сотрудника химической лаборатории. Ее амбициозную карьеру прерывает беременность. Однако Элизабет предлагают стать ведущей кулинарного шоу. Эту возможность она использует для того, чтобы рассказать женщинам про химию и — самую малость — про феминизм.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Ли Айзенберг, известный длительной работой, опять же, в качестве продюсера над сериалами «Офис» и «Маленькая Америка». Первые два эпизода поставлены женской рукой Сары Адины Смит («Плохое сердце Бастера»). Всего в мини-сериале будет восемь серий.