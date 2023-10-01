Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах

Локи против диктаторов, Том Круз против искусственного интеллекта, победитель Канн и «Джокер», подружившийся с собаками, — об этих и других премьерах октября в кинотеатрах и онлайн читайте в нашей подборке.

Онлайн

5 октября, Disney +

Продолжения шоу Marvel про бога хитрости ждут с особым нетерпением. Когда вышел трейлер, его меньше чем за сутки посмотрели 80 миллионов человек, что стало рекордом для сериалов Disney. Том Хиддлстон возвращается в роли трикстера, Оуэн Уилсон — в роли Мебиуса, а Софи Ди Мартино — в роли Сильви, но будут и новые лица. Во втором сезоне появятся Рафаэль Касаль, Ке Хюи Куан из «Все везде и сразу» и Кейт Дики из «Игры престолов», которая наверняка сыграет злодейку.

Хиддлстон в интервью рассказывал, что второй сезон будет посвящен борьбе «за душу TVA». Управление временными измерениями оказалось в опасности после того, как Сильви во имя свободы воли убила Того, кто остается (Джонатан Мэйджерс). Тем самым она вызвала разветвление, где теперь правят разные варианты диктатора Канга. С ними-то Локи и придется иметь дело, но для начала ему неплохо бы объяснить все это Мебиусу, который перестал его узнавать, потому что в конце первого сезона Локи как раз попал в новый таймлайн. Создателем сериала по-прежнему выступает Майкл Уолдрон, служивший продюсером в команде «Рика и Морти». Два эпизода срежиссировали инди-звезды Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Грань времени»). Всего во втором сезоне будет шесть серий.

Локи (2-й сезон)

6 октября, Netflix

Режиссер Хлоя Домон любит сюжеты про карьерные интриги, мир больших денег и служебные романы. В разное время она работала над сериалами «Форс-мажоры» и «Миллиарды» — и вот наконец представила на фестивале «Сандэнс» свой полнометражный дебют. И он все на ту же тему.

Коллеги, работающие в крупной финансовой фирме, решают пожениться. На работе про их отношения никто не в курсе, но это счастливых влюбленных нисколько не останавливает. Однако как только один из них получает повышение, в паре начинаются ссоры, а в офисе начинается игра, в которой не может быть двух победителей. Главные роли в фильме сыграли Фиби Дайневор, звезда «Бриджертонов», и Олден Эренрайк, которого зрители знают по роли молодого Хана Соло в отдельном фильме «Звездных войн». Критики, посмотревшие картину на фестивалях, остались довольны и сравнили ее с триллерами 80–90-х с Майклом Дугласом вроде «Разоблачения» или «Уолл-стрит».

Честная игра

10 октября, в сети

Главная премьера стримингов в октябре, несмотря на сезон Хеллоуина и на вполне осеннюю тягу к уютному просмотру сериалов и «Гарри Поттера», — это, конечно, новая часть экшена с Томом Крузом. Актеру исполнился 61 год, но он по-прежнему даст прикурить любой из звезд Marvel и после «Миссий» уже готовится снимать новый фильм в космосе. В седьмой и предпоследней части франшизы об агенте Итане Ханте в режиссерское кресло вернулся Кристофер Маккуори, который вот уже десять с лишним лет очень плодотворно работает с Крузом и тоже не собирается останавливаться.

В седьмой «Миссии» Итан Хант борется с искусственным интеллектом и с теми, кто хочет завладеть новой технологией. Ему нужно найти и уничтожить две половинки ключа, дающего власть над AI и всем миром, раньше, чем до них доберется таинственный террорист и воплощенный кошмар из его прошлого Гэбриэл (Эсай Моралес). В задании Ханту будут помогать друзья и коллеги Ильза Фауст (Ребекка Фергюссон), Лютер (Винг Реймз), Бенджи (Саймон Пегг) и воровка Грейс (Хейли Этвелл). Поиски ключа приводят их то в пустыни Южной Африки, то в прекрасные Венецию и Рим, то в горную Норвегию.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1

12 октября, Netflix

«Падение дома Ашеров» станет пятым и последним мини-сериалом Майка Флэнегана в эксклюзивной сделке с Netflix. Но фанатам хоррора не стоит расстраиваться: режиссер, чьи проекты «Призраки дома на холме», «Призраки поместья Блай» и «Полуночная месса» были так успешны, уже обрел новый дом для своих будущих проектов на стриминге Amazon Prime Video.

В «Падении дома Ашеров» Флэнаган вдохновлялся одноименным рассказом Эдгара Аллана По, но, как обычно, обошелся с первоисточником очень вольно, взяв его только как начальную точку. По сюжету сериала Родерик Ашер вместе с сестрой-близнецом Мэдлин управляет огромной фармацевтической империей. Однажды к Ашеру приходит прокурор, намеренный доказать его причастность к коррупционным схемам. Но это только полбеды. Обширная семья Ашера оказывается в смертельной опасности, когда в его доме появляется демон, умеющий менять обличье.

Падение дома Ашеров

13 октября, Peacock

Джон Карпентер, легенда жанра хоррор, автор «Хэллоуина» и «Нечто», впервые за тринадцать лет вернулся в режиссуру. Он поставил одну из серий хоррор-антологии, основанной на страшных событиях, рассказанных очевидцами. Съемки проходили в Праге, и Карпентер руководил процессом дистанционно, буквально не вставая с дивана.

Режиссер также выступил продюсером проекта и написал к шоу саундтрек, что для поклонников его творчества отдельный подарок. Сериал будет включать шесть эпизодов, в каждом из которых люди, реально пережившие в пригородах Америки сверхъестественные или просто жуткие события, будут делиться ими на камеру. Сопровождать их рассказы будут архивные фото и художественная реконструкция произошедшего.

Пригородные крики

В кино

В прокате с 5 октября

Для разнообразия в октябре в кино, если верить отзывам, отличная комедия с Полом Дано, Сетом Рогеном, Питом Дэвидсоном и Себастианом Стэном. Режиссер фильма Крейг Гиллеспи прежде всего известен картинами про дерзких женщин-бунтарок («Круэлла», «Тоня против всех»), но в этот раз в центре его внимания мужчины и уловки биржевого рынка.

Сценарий основан на книге «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича, рассказывающей абсурдную историю резкого взлета цен на акции небольшого магазина по продаже видеоигр в 2021 году. В центре стокового безумия оказался обычный парень Кит (Дано), который сумел увеличить стоимость акций вышеупомянутого магазина с помощью продвижения в соцсетях, чем создал мемные акции. Это, в свою очередь, вызвало перепады на бирже, из-за которых миллиардеры потеряли огромные суммы денег.

Дурные деньги

В прокате с 5 октября

Категорию «французское кино, полное очарования» в октябре представляет лента Ребекки Златовски («Мое прекрасное лето с Софи»). Этот фильм был показан в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля прошлого года. Главное его сокровище, по мнению критиков, — Виржини Эфира («Искушение»). Актриса играет учительницу средних классов по имени Рашель, которая живет полной жизнью и однажды встречает мужчину. У него есть четырехлетняя дочь, и Рашель привязывается к девочке как к своей. Однако вскоре она понимает, что отношения с девочкой построить не так просто, ведь у ребенка есть и родная мать.

Кроме Эфира, в касте Рошди Зем и Кьяра Мастроянни. В какой-то момент неожиданно в камео гинеколога на экране появляется Фредерик Уайзман, выдающийся режиссер, ветеран документалистики. Критики влюбились в картину, писали про легкость, парижскую изящность и динамику развития героини Эфира, которая способна вызвать неподдельную сердечную симпатию.

Грани любви

В прокате с 12 октября

Малика Мусаева, окончившая кабардино-балкарскую мастерскую Александра Сокурова, как и ее сокурсники Кантемир Балагов и Кира Коваленко, выбрала для дебюта историю про жизнь молодых людей на Кавказе. В ее фильме героинями стали чеченские девушки, мечтающие сбежать из семьи, вырваться из тесноты родных мест и начать самостоятельно отвечать за свою жизнь.

Картину впервые показали на Берлинском кинофестивале в секции Encounters, созданной для поиска новых горизонтов в кино. В России фильм был показан на кинофестивале «Дух огня», где получил приз в конкурсе дебютов. Награду вручили и непрофессиональной актрисе Хадиже Батаевой — за лучшую женскую роль. Фильм режиссер поставила по собственному сценарию на чеченском языке, опираясь на истории знакомых девушек. Своих актрис Мусаевой удалось найти в одном из сел Ингушетии, где потом и была снята картина.

Клетка ищет птицу

В прокате с 19 октября

Еще одна французская лента в нашем октябрьском прокате — победитель Каннского кинофестиваля, судебный триллер Жюстин Трие. Действие фильма происходит во Франции. Женщину-немку обвиняют в убийстве мужа. Она свою вину отрицает, утверждая, что это был несчастный случай и супруг упал с балкона их дома сам. Единственный, кто мог был свидетелем, сын пары Дэниел ничего не видел, он слепой. Когда прокурор начинает выстраивать обвинение, выясняется, что жена изменяла погибшему. Улики выстраиваются против нее, но женщина твердо стоит на том, что невиновна.

Главную роль в картине сыграла Сандра Хюллер («Тони Эрдман»). Режиссер говорила в интервью, что вдохновлялась историей Аманды Нокс, американки, которую обвинили в убийстве ее соседки по комнате в Италии (на Netflix есть док, рассказывающий об этом случае). Критики высоко оценили работу Трие, отметив, что у нее получился умный и захватывающий триллер о тонкостях манипуляций в суде и отношениях в браке.

Анатомия падения

В прокате с 26 октября

Новый фильм Люка Бессона, режиссера, давно растерявшего хватку, но которого за ностальгические заслуги («Леон», «Пятый элемент») любят у нас до сих пор, легко спутать с одноименной картиной Маттео Гарроне. «Догмен» итальянца был показан пять лет назад в Каннах, где получил награду за лучшую мужскую роль и заслуженные восторги прессы. Премьера картины Бессона прошла на Венецианском кинофестивале и была принята прохладно, хотя игра Калеба Лэндри Джонса («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») не оставила критиков равнодушными.

Актер сыграл своеобразного Джокера, героя с душевной травмой, ярким гримом, смехом сквозь слезы и вкусом к насилию. Главное его отличие — он любит собак, а они любят его. Так что плохим парням не поздоровится, как только они переступят порог его дома. Тут же на них нападут корги, колли, всевозможные терьеры, доберман и другие четвероногие друзья, верные своему хозяину.