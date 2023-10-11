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Киноафиша Новости Ричард Линклейтер собирается снять франкоязычный фильм в Париже

Ричард Линклейтер собирается снять франкоязычный фильм в Париже

11 октября 2023 11:04
Ричард Линклейтер собирается снять франкоязычный фильм в Париже

Тем временем к выходу в России готовится новая картина режиссера «Подсадная утка».

В беседе со своим коллегой по инди-кино Греггом Араки, опубликованной на сайте журнала Interview Magazine, знаменитый режиссер Личард Линклейтер поделился своими ближайшими творческими планами. Создатель «Отрочества», «Под кайфом и в смятении» и трилогии «Перед…» сообщил, что намеревается снять первый в своей карьере фильм на французском языке.

Отвечая на вопрос Араки, Линклейтер признался, что мечтает отправиться в Париж для съемок картины в духе французской новой волны. В ответ на реплику коллеги Араки («Загадочная кожа», «Поколение игры «Doom») сказал, что тоже очень бы хотел снять кино во Франции, поскольку там очень любят его фильмы:

«Там ценят авторское кино. Но я не люблю быть вне дома. Это такое безумие, что я все время провожу в Нью-Йорке», — поведал Араки.

До сих пор Линклейтеру не доводилось делать кино на иностранном языке, хотя работать в Париже ему приходилось. Там он снял вторую часть трилогии «Перед…», получившую название «Перед закатом». В фильме главные роли сыграли Итан Хоук и француженка Жюли Дельпи. По сюжету, их персонажи встречаются спустя девять лет после знакомства и вместе гуляют весь день по Парижу, так что зритель может получить удовольствие не только он общения Джесси (Хоук) и Селин (Дельпи), но и насладиться видами французской столицы.

Напомним, последний на данный момент фильм Линклейтера — комедийный боевик «Подсадная утка» (также известен как «Наемный убийца»). Эта картина выйдет в российский прокат в январе 2024 года.

Фото: Sean DiSerio
Елена Королева
Елена Королева
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